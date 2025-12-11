秋冬食慾旺盛原因 中醫視角了解轉骨黃金時節

你是否曾經有過這樣的疑問：為甚麼人們在秋冬之際總是會食慾大增呢？原因可以從歷史背景到生理學及中醫角度的解釋，而中醫師吳奕璇也分享甚麼是「食慾之秋」，透過3個觀點簡單說明了這背後的原因。

從發展的歷史來看，1960年代的交通運輸並不如今日便利，秋天往往是豐收的季節，也是人們一年中最美好的時光，享受自然帶來的豐饒。這個季節不僅代表了農作物的盛產，為人們提供了豐富的食物選擇，滿足了口腹之欲，也為冬季儲備了能量。

秋天不僅代表了農作物的盛產，為人們提供了豐富的食物選擇，滿足了口腹之欲，也為冬季儲備了能量。

而從生理學的角度來看，氣溫下降會引發人體進行一系列反應，直接影響我們的食慾。當我們感到寒冷時，身體會分解儲存在體內的能量來維持體溫。當皮膚感到寒冷時，皮膚接收器會傳送訊號給下丘腦，下丘腦在接到訊號後會啟動打冷顫這個防禦機制，通過顫抖產生熱量。同時，這些生理反應也會刺激腦下垂體釋放飢餓訊息，進而引起我們的食慾。

秋冬養陰促進食慾增加 抓住轉骨的最佳時機

從中醫的觀點來看，秋冬是「養陰」的季節，經過春夏旺盛的陽氣與能量消耗，天氣轉涼的秋冬則是身體進入休養和補充營養的時期。中醫認為，「春夏養陽，秋冬養陰」，這意味著在秋冬季節，人體需要更多的熱量來應對寒冷的天氣，為即將到來的冬天和來年活動做好準備。因此，食慾增加在中醫的理論中，是身體對自然界變化的一種適應方式。

也因此，中醫師吳奕璇強調秋天正是「轉骨」的好時節。秋天日照時間減少，人體褪黑激素分泌增加，有助於提高睡眠質素，而充足的睡眠亦會促進生長激素的分泌，對於青少年的生長發育至關重要。搭配秋季盛產豐富的食材如穀物、瓜果、蔬菜、蛋類、肉類等，提供了多樣的營養，有助於骨骼的健康發展，更能幫助正值發育期的青少年們快速成長。