秋天容易口乾舌燥、皮膚乾裂　 百合銀杏羊肉湯益氣補虛

秋末時開始凋零，天氣收斂，空氣漸乾燥，氣溫變化不定，冷暖交替，在秋冬時期季節交替時容易生病，應該要如何保養呢？讓中醫師告訴你秋季保養的方法。
衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政說明，秋天的氣候偏於乾燥，中醫認為秋季的主要病邪是燥邪，因此有秋燥犯肺之說，然而中醫所謂的「肺」，除了現代醫學講的肺臟之外，還包括整個呼吸道，如鼻、咽喉、氣管、支氣管。此外，中醫也認為肺皮毛，也包含皮膚相關疾病。中醫也認為，肺與大腸相表裡，秋季也常出現腸胃道相關的問題，以便秘最常見。
秋季主要病邪為「燥」 這三類疾病很常見
賴博政醫師表示，中醫理論認為燥勝則乾，燥邪的特性以乾燥為主，這三大類系統疾病十分常見。第一是呼吸道疾病，像是因為燥引起的鼻腔乾澀，乾咳反覆，痰少量不多，用力清喉嚨之後會見到血絲。
第二常見是皮膚上的疾病，燥邪在皮膚上會反應出皮膚乾澀、起麟屑、有脫皮或是乾燥龜裂；表面黏膜上口乾舌燥、口乾渴、嘴唇裂、舌頭無津，舌質光紅裂紋。
第三是在腸胃道方面，會容易有出大便偏乾、解便困難的表現。
「燥邪」分為涼燥及溫燥 症狀治療大不同
燥邪可分為「涼燥」及「溫燥」。天氣從夏季轉入秋季時，因天氣還稍熱，燥邪中容易兼熱象，此時容易出現「溫燥」。臨床表現初起怕熱明顯、乾咳或咳嗽痰不多、咽中容易有刺痛感，容易覺得心情煩躁。
與「溫燥」相對的是「涼燥」，通常出現在秋季晚期，因漸漸轉冷，臨床表現初起身熱但較不明顯，畏寒甚、鼻腔乾澀、鼻塞，唇燥甚至微微裂、乾咳、胸悶胸痛、皮膚乾燥、大便困難，這是乾燥之中兼有寒涼的表現，這也是晚秋較容易出現的症狀。
秋季養生原則 潤燥、酸性蔬果、注意情緒起伏
晚秋保健藥膳 百合銀杏羊肉湯
秋末天氣轉涼，賴博政醫師建議可以找一些溫補藥膳來進食，像是羊肉，本草記載羊肉可以益氣補虛，治虛勞羸瘦，補形。百合可以養陰潤肺，安神除煩的作用。銀杏可以斂肺平喘，富含胺基酸和膠原蛋白，對於保持皮膚光澤與彈性，預防老化有一定的作用。秋季可以自製百合銀杏羊肉湯，做為晚秋保養藥膳。
百合銀杏羊肉湯材料：
羊肉200克、銀杏一兩、鮮百合一兩、生薑數片、食鹽適量。
百合銀杏羊肉湯做法：
羊肉滾水汆燙，去血水後瀝乾，切成小塊備用。將鮮百合、銀杏洗淨。
在鍋內加入適量水，煮滾後加入羊肉，依序放入百合及銀杏，燉煮至較軟嫩後，加入薑片及食鹽調味後即可食用。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】