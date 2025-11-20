秋天容易口乾舌燥、皮膚乾裂　 百合銀杏羊肉湯益氣補虛

衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政說明，秋天的氣候偏於乾燥，中醫認為秋季的主要病邪是燥邪，因此有秋燥犯肺之說，然而中醫所謂的「肺」，除了現代醫學講的肺臟之外，還包括整個呼吸道，如鼻、咽喉、氣管、支氣管。此外，中醫也認為肺皮毛，也包含皮膚相關疾病。中醫也認為，肺與大腸相表裡，秋季也常出現腸胃道相關的問題，以便秘最常見。

秋末時開始凋零，天氣收斂，空氣漸乾燥，氣溫變化不定，冷暖交替，在秋冬時期季節交替時容易生病，應該要如何保養呢？讓中醫師告訴你秋季保養的方法。

秋季主要病邪為「燥」 這三類疾病很常見

賴博政醫師表示，中醫理論認為燥勝則乾，燥邪的特性以乾燥為主，這三大類系統疾病十分常見。第一是呼吸道疾病，像是因為燥引起的鼻腔乾澀，乾咳反覆，痰少量不多，用力清喉嚨之後會見到血絲。

第二常見是皮膚上的疾病，燥邪在皮膚上會反應出皮膚乾澀、起麟屑、有脫皮或是乾燥龜裂；表面黏膜上口乾舌燥、口乾渴、嘴唇裂、舌頭無津，舌質光紅裂紋。

第三是在腸胃道方面，會容易有出大便偏乾、解便困難的表現。