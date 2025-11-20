熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 高市早苗 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-11-20 14:22:00

秋天容易口乾舌燥、皮膚乾裂　 百合銀杏羊肉湯益氣補虛

分享：
秋末天氣轉涼，賴博政醫師建議可以找一些溫補藥膳來進食，像是羊肉，本草記載羊肉可以益氣補虛，治虛勞羸瘦，補形。

秋末天氣轉涼，賴博政醫師建議可以找一些溫補藥膳來進食，像是羊肉，本草記載羊肉可以益氣補虛，治虛勞羸瘦，補形。

秋末時開始凋零，天氣收斂，空氣漸乾燥，氣溫變化不定，冷暖交替，在秋冬時期季節交替時容易生病，應該要如何保養呢？讓中醫師告訴你秋季保養的方法。

衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政說明，秋天的氣候偏於乾燥，中醫認為秋季的主要病邪是燥邪，因此有秋燥犯肺之說，然而中醫所謂的「肺」，除了現代醫學講的肺臟之外，還包括整個呼吸道，如鼻、咽喉、氣管、支氣管。此外，中醫也認為肺皮毛，也包含皮膚相關疾病。中醫也認為，肺與大腸相表裡，秋季也常出現腸胃道相關的問題，以便秘最常見。

便秘

中醫認為，肺與大腸相表裡，秋季也常出現腸胃道相關的問題，以便秘最常見。

秋季主要病邪為「燥」 這三類疾病很常見

賴博政醫師表示，中醫理論認為燥勝則乾，燥邪的特性以乾燥為主，這三大類系統疾病十分常見。第一是呼吸道疾病，像是因為燥引起的鼻腔乾澀，乾咳反覆，痰少量不多，用力清喉嚨之後會見到血絲。

第二常見是皮膚上的疾病，燥邪在皮膚上會反應出皮膚乾澀、起麟屑、有脫皮或是乾燥龜裂；表面黏膜上口乾舌燥、口乾渴、嘴唇裂、舌頭無津，舌質光紅裂紋。

第三是在腸胃道方面，會容易有出大便偏乾、解便困難的表現。

adblk5
皮膚乾燥

燥邪在皮膚上會反應出皮膚乾澀、起麟屑、有脫皮或是乾燥龜裂。

「燥邪」分為涼燥及溫燥 症狀治療大不同

燥邪可分為「涼燥」及「溫燥」。天氣從夏季轉入秋季時，因天氣還稍熱，燥邪中容易兼熱象，此時容易出現「溫燥」。臨床表現初起怕熱明顯、乾咳或咳嗽痰不多、咽中容易有刺痛感，容易覺得心情煩躁。

與「溫燥」相對的是「涼燥」，通常出現在秋季晚期，因漸漸轉冷，臨床表現初起身熱但較不明顯，畏寒甚、鼻腔乾澀、鼻塞，唇燥甚至微微裂、乾咳、胸悶胸痛、皮膚乾燥、大便困難，這是乾燥之中兼有寒涼的表現，這也是晚秋較容易出現的症狀。

鼻塞

涼燥臨床表現初起身熱但較不明顯，畏寒甚、鼻腔乾澀、鼻塞。

秋季養生原則 潤燥、酸性蔬果、注意情緒起伏

潤燥 多食用酸性蔬果 注意情緒起伏

晚秋保健藥膳 百合銀杏羊肉湯

秋末天氣轉涼，賴博政醫師建議可以找一些溫補藥膳來進食，像是羊肉，本草記載羊肉可以益氣補虛，治虛勞羸瘦，補形。百合可以養陰潤肺，安神除煩的作用。銀杏可以斂肺平喘，富含胺基酸和膠原蛋白，對於保持皮膚光澤與彈性，預防老化有一定的作用。秋季可以自製百合銀杏羊肉湯，做為晚秋保養藥膳。

百合銀杏羊肉湯材料：

羊肉200克、銀杏一兩、鮮百合一兩、生薑數片、食鹽適量。

百合銀杏羊肉湯做法：

羊肉滾水汆燙，去血水後瀝乾，切成小塊備用。將鮮百合、銀杏洗淨。

在鍋內加入適量水，煮滾後加入羊肉，依序放入百合及銀杏，燉煮至較軟嫩後，加入薑片及食鹽調味後即可食用。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

adblk6
百合銀杏羊肉湯

百合銀杏羊肉湯

追蹤am730 Google News