秋老虎發威 天氣漸涼但燥氣迫人易傷肺

立秋過後，秋涼送爽的日子看似很近，但其實秋老虎仍日日發威，令大家大汗淋漓。在中醫的角度，秋氣漸涼、燥氣襲人的季節最容易傷及肺腑，適合食用黑芝麻、蔗汁、百合、雪耳、蓮子、淮山、蓮藕等，以得到生陰潤燥、滋陰潤肺的療效，同時也要留意「秋瓜壞肚」，控制西瓜及菜瓜的食用量，以免損傷脾胃陽氣。

秋季養生以收養原則，即秋冬養陰，重點在於養收氣、養藏氣，透過適應自然界陰氣漸生而旺的規律，為來年陽氣生發打好基礎。由於秋燥容易傷肺，口、咽及皮膚等容易感到乾燥不適，所以飲食調理應以生陰潤燥、滋陰潤肺為重。除了進食適合的食材養肺之外，日常配合規律作息，加上適度的運動，如耍太極、慢跑，幫助提升心肺功能。

補水潤肺

另一方面，入秋後空氣的濕度大幅下降，皮膚及呼吸道因此容易變得乾燥，因此適度補充水分十分重要，可以花旗參、百合、枸杞及麥門冬等調成滋陰養顏茶，既可補水又收潤肺之效。

大家也要留意，秋天一到也會容易使人感到抑鬱，原因是秋燥可以抑制肝氣，造成肝氣鬱結便可引發各種情緒問題及失眠，可以五味子、茯神及薰衣草等入茶，帶來寧心安神及促進入眠等效果。的安神定志茶，既可緩解生活中壓力，同時還可達到寧心安神、助眠的效果。