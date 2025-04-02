積極面對阿茲海默症 維持生活質素

阿茲海默症是最常見引致認知障礙症的疾病，由於腦部先後積聚了類澱粉蛋白(amyloid)及濤蛋白(Tau protein)，破壞腦神經令記憶力及其他認知功能衰退，影響日常生活，後期更會失去自理能力、出現心理和行為異常，甚或導致死亡。如可及早發現和治療，就可大大延緩腦部退化的速度，維持有質素的生活。 腦神經科專科醫生蔡德康指，認知障礙症患者出現記憶力、言語功能、集中力、視覺空間感等變差的情況，「最初出現徵狀而未影響日常功能，我們稱為『輕度認知障礙』；當情況轉差，工作或生活上開始不能應付，就已經到了早期『認知障礙』；到完全不能自理，長時間要人照顧，獨留在家也可能有危險，則屬嚴重認知障礙症。」

查找病理變化 診斷阿茲海默症，要先排除其他會引致「認知障礙」的原因，基本檢查包括臨床評估徵狀、驗血和腦部掃描。阿茲海默症病變會先影響海馬體，及後就是頂葉和顳葉，最後蔓延到全腦。透過MRI觀察腦部不同部分的體積，判斷其退化的次序，可作為斷症參考。蔡德康續指，「確診阿茲海默症必須要確定其病理變化，即證實有類澱粉蛋白及濤蛋白積聚在腦部，可以使用正電子掃描，透過特定的示蹤劑作檢查和確診。」而現時養和醫院、聖德勒撒醫院及香港大學，均有提供診斷阿茲海默症的正電子掃描影像檢查。 清除類澱粉蛋白 以往只有用於緩解病發後症狀的治標藥物，可改善神經細胞的訊息傳遞，但不能逆轉病理變化，故較少做正電子掃描。蔡德康指，「當腦部神經細胞持續減少，再補充傳導物質也幫助不大。」幸而近年出現了治本的治療，「現在有靜脈注射藥物可以清除腦部中的類澱粉蛋白。當清除了類澱粉蛋白，濤蛋白也不會繼續積聚，避免繼續破壞腦組織，繼而延緩腦退化。適用於輕度和早期認知障礙症。」 延緩約30%腦功能退化 研究指出，使用類澱粉蛋白清除藥物的患者，相比沒有用藥，可延緩約30%腦功能退化；而68%患者於18個月療程後，腦部內的類澱粉蛋白已下降至正常人水平，平均減少了腦內約75%類澱粉蛋白。惟藥物亦有可能帶來風險，例如出血和腦水腫，大部分都沒有臨床症狀，需要定期做MRI作監察，避免嚴重副作用出現。蔡德康稱，「亞洲人出現副作用的風險比外國人低。用藥前亦會做APOE基因檢測，若同時有兩個E4等位基因，副作用風險會較高，再加上其他風險因素如年齡、其他疾病等綜合評估，為患者選擇合適治療。」

鼓勵積極治療 一名59歲經營生意的男士，因近年覺得記憶力比以前差，很多東西需要別人提醒而求診。臨床評估及基本檢驗後的診斷是阿茲海默症，經過正電子掃描後確診。APOE基因檢測只得一個E4，於是決定使用抗類澱粉蛋白藥物，用藥至今約大半年，認知能力得以維持，可以如常工作，亦沒有明顯副作用。蔡德康估計，如患者沒有用藥，經過兩三年時間就可能不能做現有的工作，需要其他人幫忙。