穿耳長出蟹足腫？5種療法祛退異常疤痕

蟹足腫可能生成於任何皮膚傷口，包括割傷、燒傷、手術切口、疫苗接種，甚至是痤瘡，起因於身體的自然愈合過程過度反應，意即產生了過量的膠原蛋白，促進瘢痕組織增生和凸起。

一位39歲女性自述穿耳洞後，開始感覺癢、疼痛，更有暗紅色腫塊迅速成長至覆蓋耳洞，因疼痛已影響生活，遂到醫院皮膚科求診。檢查發現暗紅色腫塊是疤痕向外擴張增生，進而引起「蟹足腫」，所幸，經過皮膚外科手術切除合併除疤針治療後，外觀恢復正常，且不適症狀得到緩解。

蟹足腫不只影響外觀 癢和疼痛都是症狀

安南醫院皮膚科主任羅子焜表示，蟹足腫是一種異常的疤痕組織，通常會在皮膚受傷或外傷後形成。另外，蟹足腫不像正常疤痕會變平且隨時間消失，反而增厚呈凸起貌，甚至會繼續擴大到原傷口以外的區域，除影響外觀，還可能引起不適、癢和疼痛。