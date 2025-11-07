立冬｜冬天要補 但過度進補可致失眠上火

11月7日是立冬，傳統立冬過後，天氣愈來愈冷，總令人想吃點羊肉、燉雞等為身體補一補，雖然冬天是適合的進補時機，正確進補食養，將能為未來新的一年打下良好基礎，但盲目亂補隨時導致失眠、生飛滋等上火症狀。而冬補宜以「溫補腎陽」的食物為主，並「虛則補之，寒則溫之」的原則，多吃溫熱食物，能增加禦寒抗病之能力。