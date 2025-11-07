立冬｜冬天要補 但過度進補可致失眠上火

11月7日是立冬，傳統立冬過後，天氣愈來愈冷，總令人想吃點羊肉、燉雞等為身體補一補，雖然冬天是適合的進補時機，正確進補食養，將能為未來新的一年打下良好基礎，但盲目亂補隨時導致失眠、生飛滋等上火症狀。而冬補宜以「溫補腎陽」的食物為主，並「虛則補之，寒則溫之」的原則，多吃溫熱食物，能增加禦寒抗病之能力。
胡亂進補上火或生飛滋
其實，進補要有效首要條件是本身平常消化功能的好壞，若本身消化功能不足，就只會加重腸胃負擔，導致愈補愈虛，甚至產生腹脹、胃痛、拉肚子等不適。尤其是現代人營養過剩兼少運動，體內常有鬱熱令陰液受損，到秋冬季就形成外寒內熱的狀態，胡亂進補助陽便可引起失眠、生飛滋、便秘等上火症狀。
在秋冬進補，未必需要滋補藥材，選擇甘潤生津又易消化的食材，例如百合、杏仁、蓮藕、准山、木耳、白蘿蔔等入饌，而痰濕重者則加上白豆蔻、薏苡仁等食材。對於本身消化不良或食慾不振的人，進補重點則應著重於恢復腸胃功能，例如多吃四神湯補脾胃，更能調養健康。四神是指茯苓、淮山、蓮子及芡實，加入排骨或瘦肉煲成湯水便可飲用，是一道適合全家大小食用的藥膳。
患感冒後要康復好才進補
冬令進補只是養生保健的其中一項，天氣轉冷後大家仍要多做運動、均衡飲食及正常作息，才能達到最佳補益效果。若本身有感冒或不適便要康復後才好進補，以免加重身體負擔。