短程行山路線｜8條1小時完走推介 瀑布日落打卡位介紹（附交通攻略）

短程行山路線 1 ：沿小夏威夷徑到蓮苑臺瀑布 小夏威夷徑為將軍澳著名短途行山路線，上落幅度不大，由將軍澳寶琳站行往將軍澳村，右轉前行不久便可登上小夏威夷徑，可輕鬆上數分鐘梯級後，到達十字路口，再往左沿蓮苑徑行10分鐘便到蓮苑臺瀑布，為小夏威夷瀑布下游。 蓮苑臺瀑布水流分佈較廣，大家亦可原路折返至十字路口，往上經石砌古道而行，10分鐘內到達小夏威夷瀑布，可見到昔日堤壩遺址，其長約50米的儲水池的壯觀。欣賞完小夏威夷徑美景後，可由山徑原路折返。 小夏威夷徑行山路線概要 ： 路線：寶琳站→寶琳北路→將軍澳村→蓮苑臺瀑布→小夏威夷徑→原路折返

交通︰寶琳站A出口或690、694巴士於寶林消防局寶琳北路下車

短程行山路線 2 ：紅香爐峰飽覽維港海景 紅香爐峰位於北角寶馬山約228米的小山峰，是著名日落打卡的熱門位置，由寶馬山巴士總站走到巨石位只需要約半小時，非常適合行山新手。由於附近沒有樹木遮檔，登上頂更可看見維多利亞港被香港島及九龍半島兩岸包圍，看完維港美景後折返至金督馳馬徑，可在聖貞德中學南面的樓梯過欄杆、或金督馳馬徑落斜於聖貞德以北的小路完結行程，前者較快捷，後者較安全。 紅香爐峰行山路線概要 ： 路線：寶馬山總站→ 聖貞德中學 → 金督馳馬徑 → 紅香爐峰 →原路折返

交通︰於天后乘搭49M小巴，或於銅鑼灣乘搭25小巴在寶馬山總站下車 若嫌路線太短，可參考下文由太古出發，鰂魚涌樹木研習徑接英軍二戰遺址戰時爐灶、登金督馳馬徑、寶馬山觀景台，行程更豐富。

短程行山路線 3 ：柴灣猛鬼橋夜間多傳鬼故 柴灣猛鬼橋官方名稱為大潭峽石橋，這個熱門行山地點與柴灣站距離不遠，乘巴士到大潭峽西灣濾水廠站下車，經過1936至1939年建成的英軍指揮部，伴隨引水道，不消10分鐘就到達傳說中屢傳鬼故的柴灣猛鬼橋。 柴灣猛鬼橋有傳夜間有日軍鬼魂出沒、橋身滿是子彈痕跡、白衣女人或日軍向目擊者揮手等多個版本。由於大潭坳幽靜得不像鄰近住宅，部份位置在樹影下光線不足，為這個傳出多個鬼故的地方加添神秘感。 柴灣猛鬼橋行山路線概要 ： 路線：大潭峽西灣濾水廠站→猛鬼橋→景翠苑→興華邨→柴灣港鐵站 交通︰乘9號、14號新巴於西灣濾水廠下車

短程行山路線 4 ：深水埗嘉頓山登頂睇日落 提到市區行山路線，或是1小時內的短程行山地點，不少人都會說起位於深水埗的嘉頓山。嘉頓山坐落嘉頓麵包廠後方，沿美荷樓旁邊的樓梯行上山，只需約15分鐘就可以登頂，是不是老人家晨運地點。上山後可以飽覽九龍的景色，於黃昏時候更可以看到日落，是IG打卡的熱門地點。 嘉頓山行山路線概要 ： 路線：深水埗欽洲街→巴域街→石硤尾邨轉右→荷樓旁邊樓梯上山

交通︰深水埗D1出口前行

短程行山路線 5 ：屯門打卡名勝彩虹欄杆 屯門行山路線有不少，其中打卡勝地彩虹欄杆便是條簡易行山路線。於屯門港鐵站B出口出發，落電梯後沿天橋底行經杯渡輕鐵站到理浩徑終點起步。初期逆走麥理浩徑10段，分叉路向屯門徑前行，拾級而上經涼亭後便到達屯門打卡名勝彩虹欄杆。 彩虹欄杆遠望青山、圓頭山及屯門市景色，如一心想到彩虹欄杆打卡，可在此原路折返，不然往前走可到達藍地水塘天空之鏡。 彩虹欄杆行山路線概要 ： 路線： 杯渡路→何福堂逆走部份麥理浩徑10段→屯門徑彩虹段

短程行山路線 6 ：新娘潭自然教育徑狀麗瀑布 新娘潭為香港著名郊外靚景，由烏蛟騰前往照鏡潭，再沿新娘潭自然教育徑離去全程不足2公里，是條簡單的初級行山路線。不少親子郊遊會乘車到烏蛟騰後轉往新娘潭，走過新娘潭橋上斜便到照鏡潭；如於新娘潭橋沿新娘潭自然教育徑方向前行，便會見到15米高的新娘潭瀑布，在岸邊也可見到水流和石塊沖刷而成的壺穴，非常特別。 新娘潭自然教育徑行山路線概要 ： 路線：烏蛟騰路→石砌古道→下游新娘潭橋→照鏡潭→下游新娘潭橋→新娘潭自然教育徑

交通︰20R小巴於烏蛟騰總站下車前行 新娘潭行山注意： 曾有人於新娘潭遇溺死亡，建議沿新娘潭自然教育徑或在石橋上遠觀而止，如出發前一天下雨或會令行山風險大增。 記得遵守 山野不留痕 守則，自己垃圾自己帶走

短程行山路線 7 ： 灣仔自然徑訪姻緣石 姻緣石位處寶雲道，今次推介由上而下完走灣仔峽道，全程約2公里的短程行山路線可感受市區邊的自然氣息。灣仔峽道山頂道站下車起步，穿過公園後落斜，往榕樹方向的寶雲道健身徑而行，經過公廁和登南子午線石的樓梯後，約5-10分鐘到一堆紅色石塊，沿樓梯而上5-10分鐘為姻緣石。有指姻緣石九公尺高，「求配偶得配偶，求子嗣得子嗣」。參觀完姻緣石後可原路折返，回到灣仔峽道再落斜，約10-15分鐘接回石屎路。 姻緣石行山路線概要： 路線： 灣仔峽道→寶雲道健身徑→姻緣石→原路折返→灣仔峽道→舊灣仔郵政局

灣仔峽道→寶雲道健身徑→姻緣石→原路折返→灣仔峽道→舊灣仔郵政局 交通︰15號新巴到灣仔峽道山頂道起步 姻緣石行山注意： 這條短程路線是完走灣仔峽道兼賞姻緣石，因此由上至下行。如想降低難度，可於中環乘9號小巴或15號新巴，於寶雲道或港安醫院下車，沿健身徑而行約30分鐘平路。