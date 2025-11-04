熱門搜尋:
壽司郎 黃明志 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
體育
2025-11-04 17:45:00

短程行山路線｜8條1小時完走推介 瀑布日落打卡位介紹（附交通攻略）

新娘潭行山路線

新娘潭瀑布為熱門景點。

行山是個適合親子、新手的簡單運動，在香港亦有不少短程行山路線，不必要在烈日當空下曬足數小時行山，亦可一登山峰。記者便為大家精選了8條快閃行山路線，屬於短途路程，難度又低，但只需1小時內便可以登頂，欣賞到日落及睇瀑布，更有巴士下車5分鐘步行便到達世界級水壩，讓一眾行山新手享受簡易行山的樂趣。 

蓮苑臺 小夏威夷瀑布旁或水邊岩石濕滑，要打醒精神。 這條小夏威夷徑行山路線鄰近寶琳站，可以1小時內到達瀑布。 小夏威夷徑為將軍澳著名短途行山路線

短程行山路線1：沿小夏威夷徑到蓮苑臺瀑布

小夏威夷徑為將軍澳著名短途行山路線，上落幅度不大，由將軍澳寶琳站行往將軍澳村，右轉前行不久便可登上小夏威夷徑，可輕鬆上數分鐘梯級後，到達十字路口，再往左沿蓮苑徑行10分鐘便到蓮苑臺瀑布，為小夏威夷瀑布下游。

蓮苑臺瀑布水流分佈較廣，大家亦可原路折返至十字路口，往上經石砌古道而行，10分鐘內到達小夏威夷瀑布，可見到昔日堤壩遺址，其長約50米的儲水池的壯觀。欣賞完小夏威夷徑美景後，可由山徑原路折返。

小夏威夷徑行山路線概要

  • 路線：寶琳站→寶琳北路→將軍澳村→蓮苑臺瀑布→小夏威夷徑→原路折返
  • 交通︰寶琳站A出口或690、694巴士於寶林消防局寶琳北路下車

🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

北角 紅香爐峰 (圖片來源: instgram @ wailim68) 紅香爐峰睇日落︱金督馳馬徑 香港島行山路線 北角 紅香爐峰 (圖片來源: instgram @ petitfeilee) 北角 紅香爐峰 (圖片來源: instgram @ chi_keung_fung)

短程行山路線2：紅香爐峰飽覽維港海景

紅香爐峰位於北角寶馬山約228米的小山峰，是著名日落打卡的熱門位置，由寶馬山巴士總站走到巨石位只需要約半小時，非常適合行山新手。由於附近沒有樹木遮檔，登上頂更可看見維多利亞港被香港島及九龍半島兩岸包圍，看完維港美景後折返至金督馳馬徑，可在聖貞德中學南面的樓梯過欄杆、或金督馳馬徑落斜於聖貞德以北的小路完結行程，前者較快捷，後者較安全。

紅香爐峰行山路線概要

  • 路線：寶馬山總站→聖貞德中學金督馳馬徑紅香爐峰→原路折返
  • 交通︰於天后乘搭49M小巴，或於銅鑼灣乘搭25小巴在寶馬山總站下車

若嫌路線太短，可參考下文由太古出發，鰂魚涌樹木研習徑接英軍二戰遺址戰時爐灶、登金督馳馬徑、寶馬山觀景台，行程更豐富。

柴灣猛鬼橋 柴灣猛鬼橋 柴灣猛鬼橋

短程行山路線3：柴灣猛鬼橋夜間多傳鬼故

柴灣猛鬼橋官方名稱為大潭峽石橋，這個熱門行山地點與柴灣站距離不遠，乘巴士到大潭峽西灣濾水廠站下車，經過19361939年建成的英軍指揮部，伴隨引水道，不消10分鐘就到達傳說中屢傳鬼故的柴灣猛鬼橋。

柴灣猛鬼橋有傳夜間有日軍鬼魂出沒、橋身滿是子彈痕跡、白衣女人或日軍向目擊者揮手等多個版本。由於大潭坳幽靜得不像鄰近住宅，部份位置在樹影下光線不足，為這個傳出多個鬼故的地方加添神秘感。

柴灣猛鬼橋行山路線概要

  • 路線：大潭峽西灣濾水廠站→猛鬼橋→景翠苑→興華邨→柴灣港鐵站
  • 交通︰乘9號、14號新巴於西灣濾水廠下車
深水埗 嘉頓山 (圖片來源: instgram @ ger.c.c) 深水埗 嘉頓山 (圖片來源: instgram @ teddyhin) 深水埗 嘉頓山 (圖片來源: instgram @ dc0101me)

短程行山路線4：深水埗嘉頓山登頂睇日落

提到市區行山路線，或是1小時內的短程行山地點，不少人都會說起位於深水埗的嘉頓山。嘉頓山坐落嘉頓麵包廠後方，沿美荷樓旁邊的樓梯行上山，只需約15分鐘就可以登頂，是不是老人家晨運地點。上山後可以飽覽九龍的景色，於黃昏時候更可以看到日落，是IG打卡的熱門地點。

嘉頓山行山路線概要

  • 路線：深水埗欽洲街→巴域街→石硤尾邨轉右→荷樓旁邊樓梯上山
  • 交通︰深水埗D1出口前行
彩虹欄杆 彩虹欄杆 彩虹欄杆

短程行山路線5：屯門打卡名勝彩虹欄杆

屯門行山路線有不少，其中打卡勝地彩虹欄杆便是條簡易行山路線。於屯門港鐵站B出口出發，落電梯後沿天橋底行經杯渡輕鐵站到理浩徑終點起步。初期逆走麥理浩徑10段，分叉路向屯門徑前行，拾級而上經涼亭後便到達屯門打卡名勝彩虹欄杆。

彩虹欄杆遠望青山、圓頭山及屯門市景色，如一心想到彩虹欄杆打卡，可在此原路折返，不然往前走可到達藍地水塘天空之鏡。

彩虹欄杆行山路線概要

  • 路線：杯渡路→何福堂逆走部份麥理浩徑10段→屯門徑彩虹段
  • 交通︰何福堂書院巴士站/屯門港鐵站B出口/杯渡輕鐵站
新娘潭 新娘潭 照鏡潭氣勢非凡

短程行山路線6：新娘潭自然教育徑狀麗瀑布

新娘潭為香港著名郊外靚景，由烏蛟騰前往照鏡潭，再沿新娘潭自然教育徑離去全程不足2公里，是條簡單的初級行山路線。不少親子郊遊會乘車到烏蛟騰後轉往新娘潭，走過新娘潭橋上斜便到照鏡潭；如於新娘潭橋沿新娘潭自然教育徑方向前行，便會見到15米高的新娘潭瀑布，在岸邊也可見到水流和石塊沖刷而成的壺穴，非常特別。

新娘潭自然教育徑行山路線概要

  • 路線：烏蛟騰路→石砌古道→下游新娘潭橋→照鏡潭→下游新娘潭橋→新娘潭自然教育徑
  • 交通︰20R小巴於烏蛟騰總站下車前行

新娘潭行山注意：

  1. 曾有人於新娘潭遇溺死亡，建議沿新娘潭自然教育徑或在石橋上遠觀而止，如出發前一天下雨或會令行山風險大增。
  2. 記得遵守山野不留痕守則，自己垃圾自己帶走
灣仔峽道山頂道站下車後 沿樓梯5分鐘後可到姻緣石。 傳說姻緣石

短程行山路線7灣仔自然徑訪姻緣石

姻緣石位處寶雲道，今次推介由上而下完走灣仔峽道，全程約2公里的短程行山路線可感受市區邊的自然氣息。灣仔峽道山頂道站下車起步，穿過公園後落斜，往榕樹方向的寶雲道健身徑而行，經過公廁和登南子午線石的樓梯後，約5-10分鐘到一堆紅色石塊，沿樓梯而上5-10分鐘為姻緣石。有指姻緣石九公尺高，「求配偶得配偶，求子嗣得子嗣」。參觀完姻緣石後可原路折返，回到灣仔峽道再落斜，約10-15分鐘接回石屎路。

姻緣石行山路線概要：

  • 路線：灣仔峽道→寶雲道健身徑→姻緣石→原路折返→灣仔峽道→舊灣仔郵政局
  • 交通︰15號新巴到灣仔峽道山頂道起步

姻緣石行山注意：

  1. 這條短程路線是完走灣仔峽道兼賞姻緣石，因此由上至下行。如想降低難度，可於中環乘9號小巴或15號新巴，於寶雲道或港安醫院下車，沿健身徑而行約30分鐘平路。
格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖） 格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處（am730製圖）

短程行山路線8：格仔山

格仔山位於樂富、九龍城間，是九龍東初級行山及看日落的好去處。由樂富港鐵站行30分鐘內就可登頂，俯瞰九龍仔的城市景色，兼與紅白格圖案合照，訴說當年舊啟德機場的記憶。為甚麼要在格仔山塗上紅白方格？在昔日啟德機場的時期，當飛機飛到香港，機師準備降落時，機場的導航系統就會將飛機引導到格仔山，再由機師將飛機轉向進行目視降落，因此特意在格仔山塗上鮮明的紅白相間大方格，並在山上設置紅白相間的導航燈及無線電導航設備。

格仔山行山路線概要：

路線：樂富站→富安街→格仔山→九龍仔公園

這條短程路線由樂富站起步，只需廿分鐘就可以登頂。

追蹤am730 Google News