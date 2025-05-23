端午節粽子多吃難消化 中醫師傳授穴位按摩和茶飲解膩

吃粽子以小食團，多在口中慢慢咀嚼，可以降低腸胃消化不良，減少腸胃的負擔。

源自遠古祭龍的端午節，吃粽子為應景習俗。粽子種類豐富，各有獨特口感，南煮北蒸的粽，或是各地風味粽，及近年來發展的養生粽與創意粽，各有擁戴者且任君選擇。

粽子食材五花八門 視體質再食用

樂生療養院中醫師孫彩霞說，粽子食材有糯米、栗子、豬肉、蝦米、花生及粽葉等，可以提升免疫力，以中醫角度來看，適合氣虛體弱的人食用，但糯米食後容易消化不良，加上油膩黏滯的佐料，像是五花滷肉、鹹蛋黃、花生、栗子等，高脂高鹽的成分，對消化或代謝不良者更是負擔。

怕吃多了會出現噁心、嘔吐、腹脹不適，嚴重者會加重胃酸倒流、火燒心、胃酸逆流等症狀，建議有腸胃炎、消化性潰瘍、膽結石、糖尿病、高血壓、高血脂及腎臟病或痛風患者，少量食用為宜。