簡易雞胸食譜｜健康減肥恩物做法唔係得白烚！5款低脂料理教學：翡翠雞胸卷、涼拌雞絲蕎麥麵

減肥人士都有吃雞胸肉的習慣，但為求方便快捷，不少人都選擇白烚的方式處理雞胸肉，不但影響雞胸肉的口感，而且亦有食之無味的感覺。以下就教大家製作5款低脂雞胸肉食譜，每款都健康好吃，就算在減肥也可吃到美味的料理！

5款低脂雞胸肉食譜教學

【翡翠雞胸卷】

平日有注重均衡飲食的話，翡翠雞胸卷便是一項不錯的選擇，既可攝取蛋白質，同時也可以吸收食物纖維，滿足一天健康需要，特別適合減肥時食用！ 食材：雞胸肉 200g／大白菜 5-6片／粟米粒 適量／紅蘿蔔 1/4條／胡椒粉 適量／豉油 適量 ／蔥花 適量 翡翠雞胸卷做法 1. 雞胸肉放入攪拌機打成泥狀，紅蘿蔔切粒備用。

2. 將雞胸肉、紅蘿蔔粒和粟米粒攪拌均勻，加入適量胡椒粉調味。

3. 大白菜分成一片片，稍微焯水撈起。

4. 將肉餡放在大白菜上捲起，蒸10分鐘後倒走湯汁。

5. 重新擺盤後淋上豉油，撒上蔥花即可。

【番茄雞肉丸湯】

夏天難免會有食慾不振的情況出現，而番茄湯不但營養豐富，還可增加食慾。再加入用雞胸肉製成的雞肉丸，更可以補充蛋白質，簡單一道菜色卻健康滿分，卡路里還特別低，減肥時多吃也不怕胖。 食材：雞胸肉 200g／紅蘿蔔 1/4條／番茄 2個／雞蛋 1隻／雞湯 200mL／薑蓉 適量／蒜蓉 適量／胡椒粉 適量 番茄雞肉丸湯做法 1.雞胸肉放入攪拌機打成泥狀，紅蘿蔔切粒備用。

2.將雞胸肉、紅蘿蔔粒、薑蓉和蒜蓉攪拌均勻，加入適量胡椒粉調味。

3.擠出肉丸，然後放入滾水中煮熟。

4.番茄放入攪拌機打碎，加入雞湯煮成番茄湯。

5.將雞肉丸放入番茄湯中即可。

【涼拌雞絲蕎麥麵】

除了番茄湯外，酸甜開胃的涼拌蕎麥麵也特別適合夏天食用。利用低脂低卡的蕎麥麵作為麵底，加入青瓜、紅蘿蔔等高纖蔬菜和低脂的雞胸肉作為配料，輕鬆就能做出一款飽肚又健康的菜式。 食材：蕎麥麵 100g／雞胸肉 75g／青瓜 半條／紅蘿蔔 半個／生抽 2湯匙／麻油 適量／醋 2湯匙／芝麻 適量 涼拌雞絲蕎麥麵做法 1.將雞胸放入滾水中焯熟，撈起放涼後撕成雞絲備用。

2.蕎麥麵放入滾水中煮熟，撈起過冷河備用。

3.青瓜、紅蘿蔔切絲，放入滾水中焯水後撈起備用。

4.蕎麥麵放底，放上青瓜、紅蘿蔔和雞絲擺盤。

5. 生抽、麻油、醋和芝麻攪拌均勻，淋在麵上即可。

【青瓜炒雞粒】

平日如果有帶飯盒或替小朋友製作飯盒的習慣，不妨簡單利用青瓜和雞胸肉製作青瓜炒雞粒，只需將食材切粒後翻炒即可，不但能一次過補充多種營養，製作方法更是簡單快捷，忙碌時不需10分鐘就能完成！ 食材：雞胸肉 200g／青瓜 1條／生抽 2湯匙／麻油 適量／胡椒粉 適量／鹽 適量 青瓜炒雞粒做法 1.雞胸肉切粒，加入胡椒粉、生抽和麻油調味，放置30分鐘待入味。

2.青瓜洗淨切粒備用。

3.熱鑊落油，加入雞粒炒至稍微變熟後加入青瓜再翻炒。

4.加鹽調味，翻炒至食材熟透即可。

【咕嚕雞胸肉】