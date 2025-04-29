糖友減肥不靠餓！醫生教你飲食6招 控糖又護心

不少糖友都有超重或肥胖的問題，常聽說減肥7分靠飲食、3分靠運動，調整飲食對控制體重影響甚大，尤其是糖友的飲食禁忌更多！坊間有很多不同的減肥方法，不過用錯方法隨時越減越肥，甚至增加糖尿病風險！如果糖友們想要改善體重、減低心血管風險，就要留意由心臟科專科黃志遠醫生、劉澤均醫生及梁世宙醫生教大家，如何由飲食入手，做到控糖同時減肥！
少食多餐
糖尿病人要少吃多餐、定時定量，切忌為了減肥而不吃早餐或隨意進行斷食，食無定時或刻意挨餓，反而會令到吃飯的時候更加餓、吃更多，屆時血糖飆升，對血管傷害更大。
天然香料作調味
很多人誤以為調味料都是不健康的，所以減肥餐只能以清淡為主。的確高糖高鈉不利於心臟健康，尤其是心臟衰竭病人要嚴控鈉攝取，不過只要好好利用天然的調味料，例如蔥薑蒜、黑椒、檸檬等等，同樣能夠煮出色香味俱全的料理！
選擇低脂肪肉類
減肥是否要多吃菜，不能吃肉？其實糖尿病人也需要攝取蛋白質，最重要是營養均衡，當然肥肉就可免則免，應選擇低飽和脂肪的肉類，例如魚、蝦、雞，有研究指出紅肉會增加肥胖、心血管病及糖尿病的風險1，建議糖胖病人盡量少吃。
健康烹調方式
煎炸食物熱量、脂肪都較高，更容易致胖，也會對心血管造成負擔，糖胖病人可以選擇較健康的烹調方式，例如蒸、煮、炆、焗，減肥同時保護心臟，遵從「3低1高0反式」的飲食方針。
加入五穀雜糧
常常會聽說白飯、麵包之類是「精緻澱粉」，升糖指數很高，是否不適合糖尿病人吃呢？即使是糖尿病人也需要攝取碳水化合物，澱粉是可以吃的，可以在其中加入麥皮、紅米、糙米等五穀雜糧，增加纖維。或者選擇升糖指數較低的主食，如意粉、粉絲、蕎麥麵等，有助血糖控制。
配合藥物治療
飲食固然對控糖減肥十分重要，不過藥物仍然是控制血糖的主要手段，包括雙胍類藥物、DPP-4酶抑制劑、SGLT-2抑制劑等等，病人改善飲食之餘，記得還要定時用藥，近年部分糖尿藥物，例如腸泌素GLP-1類似物，還能減輕體重同降低心臟衰竭惡化的風險2，同時患有心衰的糖尿病人可以考慮採用。
精彩重溫：
參考資料：
1. Shi W., et al. Eur Heart J. 2023 July;44(28):2626-2635
2. Novo Nordisk Inc. New pooled analysis published in The Lancet demonstrated reduced risk of combined CV death or worsening heart failure with semaglutide. 2024 Aug. Available at: https://www.prnewswire.com/news-releases/new-pooled-analysis-published-in-the-lancet-demonstrated-reduced-risk-of-combined-cv-death-or-worsening-heart-failure-with-semaglutide-302234945.html