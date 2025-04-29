糖友減肥不靠餓！醫生教你飲食6招 控糖又護心

不少糖友都有超重或肥胖的問題，常聽說減肥7分靠飲食、3分靠運動，調整飲食對控制體重影響甚大，尤其是糖友的飲食禁忌更多！坊間有很多不同的減肥方法，不過用錯方法隨時越減越肥，甚至增加糖尿病風險！如果糖友們想要改善體重、減低心血管風險，就要留意由心臟科專科黃志遠醫生、劉澤均醫生及梁世宙醫生教大家，如何由飲食入手，做到控糖同時減肥！

少食多餐

糖尿病人要少吃多餐、定時定量，切忌為了減肥而不吃早餐或隨意進行斷食，食無定時或刻意挨餓，反而會令到吃飯的時候更加餓、吃更多，屆時血糖飆升，對血管傷害更大。

天然香料作調味

很多人誤以為調味料都是不健康的，所以減肥餐只能以清淡為主。的確高糖高鈉不利於心臟健康，尤其是心臟衰竭病人要嚴控鈉攝取，不過只要好好利用天然的調味料，例如蔥薑蒜、黑椒、檸檬等等，同樣能夠煮出色香味俱全的料理！