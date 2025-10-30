糖尿病不是由血糖高開始？飯後想睡體力差已是先兆！醫生教5招預防糖尿病

糖尿病問題不是從血糖高開始，而是身體有種種症狀早已默默在提醒你。有醫生指出，飯後會出現腦霧、想睡或平日已發現體力開始差，可能已經是糖尿病的警號，而且這種症狀常常被忽略。醫生拆解原因，並指出有5大方法有助預防糖尿病。
糖尿病不是由血糖高開始？
遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，根據2025年《Biomolecules and Biomedicine》的文章，糖尿病的問題其實從細胞能量開始出現，當粒線體功能失調、活性氧暴增，以及血糖代謝異常，就會形成惡性循環，身體就會開始出現容易疲憊、腹脹、情緒煩躁的症狀，這正正是糖尿病的警號。
張醫生解釋指，粒線體是細胞的發電機，正常運作時能產生能量，支持大腦、肌肉和心臟等高能耗器官的正常功能。然而，當我們長期置身於高糖、過度營養或慢性發炎的環境中，粒線體逐漸失去活力。研究顯示，粒線體會喪失融合修復機制，變得破碎，無法有效產能，並大量產生活性氧，進一步損害細胞的DNA和蛋白質。
飯後腦霧體力差已是先兆！
當粒線體能量不足和活性氧過多時，身體會出現一連串「看似微小、但其實非常關鍵」的症狀：
- 飯後想睡、腦霧、思緒不清
- 體力下降、運動恢復慢、肌肉流失快
- 容易便秘、腹脹、排便氣味改變
- 傷口癒合變慢、皮膚乾癢、免疫力下降
- 視力模糊或夜間視力差
- 情緒波動大、易焦慮或抑鬱
5招預防糖尿病
張醫生提醒，很多人只關注血糖指數而忽略這些微妙但重要的生活訊號。
根據研究結果，張醫生建議以下幾種生活方式的調整：
1. 讓細胞喘口氣：
- 限制熱量攝取或每天保留12小時的禁食期，讓細胞有時間回收損壞的粒線體，進行粒線體自噬。
2. 適度運動：
- 每天進行15分鐘的快走、爬樓梯或原地踏步，能夠提升身體溫度，啟動粒線體合成和活化代謝酵素，從而提升身體的能量狀態。
3. 餐後散步：
- 飯後慢走15分鐘，有助於穩定血糖並降低活性氧的產生，避免代謝過載。
4. 挑選合適的營養：
不是所有抗氧化劑都能進入粒線體，建議考慮：
- 輔酶Q10，幫助能量轉換與抗氧化。
- 維他命B群，有助支持能量代謝。
- 綠茶多酚、藍莓、深綠蔬菜屬於天然抗氧化來源。
5. 良好睡眠：
- 睡眠品質對粒線體修復和活性氧代謝有直接影響。睡前避免使用手機、少吃甜食和油炸食品，補充鎂助於入睡，也有助於粒線體「關燈休息」。
張醫生指，糖尿病並不是從血糖升高那天才開始的，而是從身體「粒線體失衡」的那一刻就默默開始了。當早點理解細胞正在疲憊、粒線體正在承受壓力時，就有機會從日常生活中重新點燃細胞的能量。