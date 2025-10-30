糖尿病不是由血糖高開始？飯後想睡體力差已是先兆！醫生教5招預防糖尿病

糖尿病問題不是從血糖高開始，而是身體有種種症狀早已默默在提醒你。有醫生指出，飯後會出現腦霧、想睡或平日已發現體力開始差，可能已經是糖尿病的警號，而且這種症狀常常被忽略。醫生拆解原因，並指出有5大方法有助預防糖尿病。

糖尿病不是由血糖高開始？

遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，根據2025年《Biomolecules and Biomedicine》的文章，糖尿病的問題其實從細胞能量開始出現，當粒線體功能失調、活性氧暴增，以及血糖代謝異常，就會形成惡性循環，身體就會開始出現容易疲憊、腹脹、情緒煩躁的症狀，這正正是糖尿病的警號。

張醫生解釋指，粒線體是細胞的發電機，正常運作時能產生能量，支持大腦、肌肉和心臟等高能耗器官的正常功能。然而，當我們長期置身於高糖、過度營養或慢性發炎的環境中，粒線體逐漸失去活力。研究顯示，粒線體會喪失融合修復機制，變得破碎，無法有效產能，並大量產生活性氧，進一步損害細胞的DNA和蛋白質。