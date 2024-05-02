糖尿病飲食六大原則（附衛生防護中心糖尿病建議飲食菜單）

糖尿病人無時無刻都需要控制血糖水平，但飲食後血糖水平將無可避免地上升，因此相關的飲食準則就成為糖尿病人必須要清楚的事情。Bowtie 資訊團隊已經為你整合好所有相關資訊，告訴你糖尿病飲食原則、改善糖尿病的食物推介、以至衛生署衛生署防護中心對糖尿病人的建議。

糖尿病飲食原則 1.注意控制體重 肥胖是患上糖尿病的其中一個風險因素，如果肥胖指數上升，身體就更有可能出現「胰島素對抗」，即胰島素不能有效處理血糖，使血糖水平上升。因此，維持健康的體重可以減低患上糖尿病的風險。 糖尿病人應該以低脂飲食為原則之一，控制每天攝取的總熱量，以維持理想體重，確保胰島素運作正常。另外，你亦可以諮詢醫生或者營養師，由他們提出能夠改善生活習慣，以調整體重的建議。 2.定時定量、少食多餐 糖尿病人應該盡量保持血糖水平穩定，而其中一個會導致血糖波動的原因就是飲食，因為正常人在進食之後，血糖一定會上升。為了穩定血糖水平，病人應該以「定時定量」及「少食多餐」為飲食原則，每次只進食適量食物，而且平均進食時段，減少血糖上升幅度，避免血糖過高或過低。

3.選擇低升糖指數（GI）的食物 升糖指數是指食物經過人體消化之後，使血糖值上升快或慢及其幅度的數值，食物的升糖指數越高，就代表食物被消化之後，血糖值上升就會越快。以下是升糖指數數值的例子： 類別 升糖指數數值 食物例子 低升糖指數 55或以下 糙米、栗米、脫脂／低脂奶、橙、蘋果、黃豆、綠豆 中升糖指數 56至69 紅米飯、烏冬、牛角包、蕃薯、蜂蜜、蜜瓜、香蕉、焗豆 高升糖指數 70或以上 白飯、白麵包、栗米片、薯蓉、南瓜、葡萄糖、砂糖、西瓜 如果糖尿病人要使餐後血糖上升得更加平穩，應該多選食低升糖指數的食物，避免血糖在短時間內飆升。

4.注意烹調方式 除了食物之外，烹調方式亦會影響糖尿病人的病情。糖尿病人應該盡量選用較健康及清淡的烹調方式，少油、少鹽、少糖，例如蒸、煮、烚，避免煎、炸。以下是其他煮食時的注意事項： 醃肉時可加入少量砂糖（例如半茶匙）

避免使用大量砂糖或生粉來打茨

選擇低熱量的配料及香料，例如薑、蔥、西芹、香草、花椒、八角等

多食用新鮮或急凍食物，避免加工或罐頭食物

於處理肉類時可以先去皮及切除肥膏，減少攝取的動物脂肪

注意用油份量，每人每餐的食用量應為1至2匙。另外，亦可以考慮選用植物油。

5.謹守上限，計數食飯 由於攝取過多碳水化合物會導致血糖飆升，令胰島素不勝負荷，引致糖尿病。為了預防糖尿病或改善病情，應該設立碳水化合物攝取量上限，並且嚴格遵守該上限。 參考香港糖尿聯會的建議，男性及女性每餐分別需要約50至80克及約40至60克的碳水化合物，餐與餐之間可以進食約10至20克碳水化合物的小食。以下是一些常見食物的碳水化合物含量： 食物 碳水化合物含量 一碗白飯（中號碗） 50克 兩塊半麵包 50克 一碗麵（不連湯） 50克 水果（每個） 10至20克 由於不同人士會因應其年齡、身高、體重、運動量的不同，對碳水化合物有不同的需求量，因此在設定碳水化合物攝取量上限時，必須諮詢醫生或營養師。

6.選擇高纖維食物 高纖食物的特點是可以減慢身體吸收碳水化合物的過程，減少身體對胰島素的需求，同時增加飽腹感。要控制血糖的人士可以考慮在午餐及晚餐食用至少一碗蔬菜、瓜或菇類，澱粉質類食物則可以多選擇全麥五穀類，例如麥包、麥皮、糙米及紅米。

有甚麼改善糖尿病食物推介？ 美國糖尿病協會（American Diabetes Association）在其網站上推介了多款食物，指其含有豐富的維他命、礦物質、抗氧化劑及纖維，可以改善整體健康，甚至預防糖尿病，以下是部份例子： 豆類 腰豆、斑豆、白腰豆及黑豆都含有豐富的維他命、纖維及礦物質（例如鎂和鉀）。豆類食品雖然含有一定份量的碳水化合物，但只需半杯的份量，就可以提供與一盎司肉類同等份量的蛋白質，而且不含飽和脂肪。如果想節省時間，可以考慮罐頭豆類，但食用前應該盡量瀝乾及沖洗，以沖走鹽份。

含有豐富 Omega 3 的油性魚 美國糖尿病協會建議糖尿病人每星期吃用魚類兩次，特別是含有豐富Omega 3的油性魚，例如三文魚、沙丁魚及鯖魚等。烹調時亦應該考慮烤及焗等方法，以免攝取過量的卡路里。 全穀物 全穀物含有豐富纖維，加上維他命B及其他礦物質（包括鎂、鉻和鐵），是理想可以穩定血糖水平的食物之一。常見的全穀物食物包括全燕麥、藜麥及麥米。

糖尿病飲食菜單建議 衛生防護中心有為糖尿病人提供菜單建議，亦有提到一些糖尿病人應該要遵從的飲食原則，例如： 參照飲食金字塔的營養比例進食

定時定量、少食多餐

多吃高纖食物

使用較健康的烹調方法

減少進食高脂食物

避免進食高糖份食物，或使用代糖調味

減少食用以生粉打茨的食物，亦應避用以茨汁撈飯

減少食用加工或醃製食物，多食用新鮮或冰鮮食物