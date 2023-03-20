血糖控制｜做運動可以降血糖嗎？降血糖藥有副作用嗎？

降血糖方法：運動 常說多做運動身體好，對降血糖更是有明顯功效。不少糖尿病患者於確診時都會心情低落，但只要改善生活習慣、多做運動，仍然有可能令血糖回到正常水平。另外，運動量不足及飲食失衡都是導致二型糖尿病的主因，要成功管理血糖及控制體重，就要先養成運動習慣。 以下是一些做運動對糖尿病的主要好處： 立即減低血糖水平

改善身體耐糖能力，維持體內正常血糖水平，即提升身體消耗血糖的效率

提升胰島素敏感度，可以降低身體對胰島素的需求，繼而減少藥物劑量

減少患上心血管疾病的機會

如果已屬糖尿病前期，就可以延遲或預防患糖尿病

有效控制體重

減壓

提升體能

糖尿病患者的運動推介 糖尿病患者的生活一般較為靜態，沒有運動習慣，所以開始時應該循序漸進，由最簡單及輕鬆的運動做起，會更容易達到目標。患者可以先改變日常習慣，例如散步、上下班時提早下車步行、多行樓梯少用升降機等等。 根據美國運動醫學院建議，糖尿病患者可以進行帶氧運動及肌肉訓練，其中帶氧運動要達到中等強度，即身體輕微出汗，呼吸變得稍為急速之餘亦不會影響說話。剛開始運動的糖尿病人，可以將帶氧運動分段進行，例如每次10分鐘，每周累積150分鐘即可。 除了以自我感覺作判斷之外，你亦可以計算目標心跳，以判斷自己的運動強度，現時不少智能手錶都可以提供即時的心跳數字。目標心跳的計算方法為：「目標心跳 =〔（220 – 歲數 – 靜態心跳率﹞ x 40%（下限）或60%（上限） + 靜態心跳率」，以60歲人士的靜態心跳率為每分鐘70下為例，其目標心跳就是每分鐘106至124下。 肌肉訓練方面以大肌肉群的阻力運動為主，可以考慮舉啞鈴，並將器材重量調節至可以重複10至15次的水平。進行阻力運動時應該每組重複10至15次、每組動作進行2至4組。

糖尿病患者的運動注意事項 注意補充水份，避免脫水

留意會否出現低血糖（血糖低於4mmol/L），一旦感到頭暈、視物模糊、四肢無力等徵狀，就需要立即停止運動及休息，並進食約5到20克的碳水化合物食物，並測試血糖水平

避免在酷熱天氣下運動

避免空肚做運動，做長時間做運動之前，應該進食適量的低糖指數食物

避免在黃昏後做運動，導致在入睡後難以察覺到低血糖現象

運動後應檢查血糖水平，以確保及調較運動量及強度至合適水平

運動前及運動後應該根據運動量減少口服藥物或注射胰島素的劑量

運動時應帶上糖尿病人手帶或帶同簡述病情的小卡，如果有運動同伴就應該告訴對方自己是糖尿病人

降血糖方法：飲食 正所謂「人如其食（You are what you eat）」，想降低血糖亦可以從飲食入手。根據香港糖尿聯會建議，糖尿病人在飲食上有以下7大原則： 謹守上限：為身體攝取的糖份設定上限，審慎控制飲食中的碳水化合物份量，即澱粉質及糖類。

低脂防腩：中央肥胖是糖尿病風險之一，令身體出現胰島素對抗，長遠令血糖上升，因此應該維持健康的體重。

計數食飯：應該根據自己的年齡、身高、體重、運動量計算合適的碳水化合物需求，並進食所需的份量。

高纖穩糖：纖維素可以減慢身體吸收碳水化合物，從而降升對胰島素的需求。

少食多餐：食量及進食時間的控制對穩定血糖十分重要，為免令血糖水平在大量進食後急升，所以應該每次進食適量食物，並平均分開在不段時間內進食。

揀低升糖：為控制飯後血糖上升，可以選擇進入「低升糖指數」的食物。

烹調要點： 食物應該清淡，少油、少鹽、少糖 煮食時應避免以生粉打茨 避免食用罐頭或加工食物 使用較健康的烹飪方法，例如蒸、煮、烚 選用植物肉作烹調之用



降血糖食物推介 除了根據上述原則飲食之外，你亦可以考慮多吃以下常見有助降血糖的食物： 秋葵 秋葵含有大量水溶性果膠及黏液蛋白，能夠有效減少人體吸收糖份的速度及對胰島素的需求，從而達到減血糖的效果。加上秋葵含有胡蘿蔔素，使胰島素可以維持正常分泌，穩定血糖水平。

蒟蒻 卡路里含量低的蒟蒻除了是常見的減肥食物之外，亦因為高纖及高黏性，可以減慢腸道蠕動，降低糖分吸收速度，控制血糖水平。不過要注意的是，蒟蒻含有的熱量太低，不應經常食用。

苦瓜 苦瓜含有又稱為植物胰島素的苦瓜皂苷，與人體內定胰島素有相似作用之餘，亦能刺激身體釋放胰島素。有研究指出，苦瓜皂苷能夠幫助二型糖尿病患者減低超過七成的血糖。

洋蔥 洋蔥含有洋蔥素，食用後可以維持人體內的糖份代謝，而且其含有的另一種抗糖尿病化合物可以刺激人體釋放胰島素，加強控制血糖。

西芹 西芹的纖維可以減慢升糖速度，而且高纖飲食都可以改善細胞的糖份代謝，令身體胰島素可以有更高的感敏度，減低血糖水平。

燕麥 燕麥含有大量水溶性纖維，可以有效減慢人體內的升糖速度。

奇亞籽 由於含有大量蛋白質及膳食纖維，所以能夠減慢身體吸收糖份。



降血糖方法：中藥 糖尿病是其中一種長期病患，不少人都會尋求中醫意見，從中藥角度治療。現時中醫界亦有不少學術研究，了解中藥在治療糖尿病上的效用及角色。 有中醫藥大學研究提到，中醫藥在臨床上其他已經有不少以單味中藥治療及改善糖尿病的案例，而且從現代藥理研究都已經證明很多單味中藥具有降血糖的功能，能夠預防糖尿病併發症、改善生活質量及延長壽命。

5種中藥的降血糖成份 多糖（Polysaccharide） 多糖由多個單糖分子縮合、失水而成。研究指出，黃芪多糖可以令人體對胰島素更為敏感，從而降低血糖水平。另有研究發現，當歸多糖在降低血糖水平上的表現，與現時常用的一線藥物相約，認為其降低人體血糖的方法為改善血脂和脂肪酸再分佈。常見含有多糖的中藥包括人參、黃芪、山藥、麥冬、當歸等。 生物碱（Alkaloid） 生物碱是一種含氮的碱性有機化合物，是重要的中藥成份之一。在生物碱之中，以黃連類生物碱的降血糖作用最為顯著，研究亦指黃連素可以促進腸道激素的分泌，以發揮降糖作用。常用含有生物碱的中藥有黃連、桑葉等。 皂苷（Saponin） 有研究指出，知母皂苷能夠做到類似與葡萄糖苷酶抑制劑的作用，透過促進已損傷細胞的修復與再生，令胰島素的分泌功能得以增強，機制亦可能與其增強組織靶細胞胰島素受體的敏感性有關。臨床常用含有含皂苷類的中藥包括知母、蒺藜、地膚子、三七、苦瓜等。 黃酮類（Flavonoid） 黃酮是很容易就可以在植物中找到的物質，其藥理作用廣泛，可以抗炎、抗菌及保護心血管或中樞神經系統。葛根素可能透過促進肝臟糖原合成，以降低血中葡萄糖的濃度。光譜研究實驗亦證明其對α-葡萄糖苷酶的抑制效果與陽性對照物阿卡波糖相當。常用含有黃酮類的中藥包括黃精、葛根、 翻白草等。 萜類（Terpenes） 萜類為天然烴類化合物。研究指出，山茱萸總萜可能以保護胰島β細胞修復、提高糖耐量、增加肝糖原合成等方法降低體內血糖。臨床常用含有萜類的中藥包括山茱萸、蒼術、苦瓜等。

中藥降低糖尿病人體內血糖水平的機制 保護胰島β細胞功能，促進胰島素分泌 胰島素是機體內唯一負性調整血糖的激素，而中藥降糖機制的方法之一，就是通過刺激胰島β細胞分泌胰島素或通過調節身體內外環境的平衡，以保護、修復和改善胰島β細胞功能。 例如有報道提到，枸杞可以明顯降低血糖，提升血清胰島素水平，以修復受損的胰島β細胞，改善其功能或促進胰島素分泌，達到降血糖或調節血糖的作用。 增加胰島素敏感性，改善胰島素抵抗 所謂胰島素抵抗，其實是指不同原因導致胰島素促進葡萄糖攝取和利用的效率下降。另外，由於身體同時分泌過多胰島素，產生高胰島素血症，以維持血糖穩定，再引致其他病理改變及臨床症狀。 中藥可以從刺激胰島β細胞分泌胰島素、增加胰島素受體數目、抑制胰島素拮抗物質的分泌以及促進葡萄糖降解等3方面改善胰島素抵抗。一般而言，單味中藥的有效成分例如黃酮、生物碱、皂苷、多糖等，都可以改善胰島素抵抗。 抑制α–葡萄糖苷酶活性，延緩對葡萄糖的吸收 透過抑制小腸上皮細胞的α–葡萄糖苷酶，可以緩解餐後自然出現的高血糖問題。有研究指出，很多可以治療糖尿病的中藥都具有α–葡萄糖苷酶或α–淀粉酶抑制作用，被視為中藥可以治療糖尿病的酶學根據。 抑制糖異生，促進糖原合成 血糖升高的原因包括糖異生增加、糖原分解和葡萄糖利用障礙。以山茱萸總萜為例，其功效包括顯著增加肝糖原含量，相信其降低糖的機制之一，就是透過促進肝糖原的合成，增加肝糖原含量。 促進外周組織對葡萄糖的利用 透過提高外周組織（例如肝臟）對葡萄糖的攝取和利用，就能夠促進葡萄糖運轉能力，降低血糖水平。例如常見的桑寄生就可以增加單位細胞的葡萄糖消耗量及協同胰島素作用，促進外周組織的葡萄糖代謝，這亦可能是桑寄生能夠防治二型糖尿病的作用機理之一。 清除自由基，提高抗氧化活性 糖尿病人之所以會出現胰島素抵抗、胰島β-細胞功能異常、葡萄糖耐量降低等問題，原因之一是出現氧化應激，產生活性氧簇。如果糖尿病人體內出現大量氧自由基，導致的氧化應激也會令胰島素抵抗惡化。 谷光甘肽過氧化物酶、超氧化物歧化酶及過氧化氫酶等都能夠清除自由基或修復受損的胰島β細胞，因此提高上述酶含量和其活性，就能夠幫助治療糖尿病及相關併發症。實驗顯示，個別中藥配方能夠抑制自由基活性能力，同時中草藥的抗氧化功能亦可以有效治療糖尿病。

如何選擇降血糖中藥？ 雖然不少中藥都具有降血糖的效果，但亦需要小心服用。曾經有血糖控制不理想的糖尿病人在仍需服用大量西藥甚至是注射胰島素的情況下，自行購買中成藥服用，甚至自行停止服用所有西藥，相關行為十分危險。 其實如果只使用中藥的話，降糖效果會較弱。一般而言，早期肥胖的二型糖尿病人可以單獨使用中藥治療，但必須諮詢有經驗的專科醫生，再在辨證基礎上選擇合適的中藥。

降血糖方法：藥物及胰島素注射 現時用於治療糖尿病的藥物可以分成胰島素注射劑及口服降血糖藥兩大類，其中口服降血糖藥可以再分為磺硛類（Sulphonylureas）及雙胍類（Biguanides）。

胰島素注射劑 胰島素注射劑只能在大腿、上臂、臀部或腹部，透過皮下注射方式使用。主要功效是在15分鐘內降低血糖水平，因此只能在吃飯前立即注射，以減輕進食後對血糖升高的影響。使用胰島素注射劑後，可能會出現注射部位瘙癢或腫脹和低血糖的副作用。 一般而言，胰島素注射劑只會用於病情嚴重的糖尿病人，如果病人對胰島素注射劑含有的成份過敏或正處於低血糖，就不應使用胰島素注射劑。

磺硛類降血糖藥 磺硛類降血糖藥可以刺激細胞分泌更多胰島素及提高胰島素在體內的效率，從而降低血糖水平，此類藥物通常於用餐前短時間內服用，每日服用1至2次。由於磺硛類降血糖藥可能會令病人的體重增加，因此適用於本身沒有肥胖問題的糖尿病人。常見的磺硛類降血糖藥包括 Gliclazide、Glipizide、Glimepiride及Tolbutamide。

雙胍類降血糖藥 雙胍類降血糖藥可以防止肝臟製造葡萄糖，改善身體對胰島素的敏感度，以減少腸道吸收的糖份。Metformin 就是常見的雙胍類降血糖藥，是治療二型糖尿病的第一線藥物，如果病人未能靠飲食及運動降低血糖水平就可能會獲處方。不過，由於 Metformin 會刺激腸胃，因此在服藥後可能會感到腸胃不適，甚至出現肚瀉，因此應該要在用餐完畢後立即服藥，以減輕副作用。