光污染｜研究：人造光可影響生理時鐘 增糖尿病風險

燈光會影響睡眠，但近日有研究發現，就算已經關燈，室外的人造光(Lan)都可能會影響生理時鐘，及增加患上糖尿病的風險。

研究由上海交通大學進行，收集內地162個地方，共98,658人的BMI、空肚及飯後的樣本，他們的平均年齡為42.7歲。並將人造光由低至高分為5組，結果發現，最高分組別患上糖尿病的風險達28%。研究同時發現，居於夜間高人造光者，並普遍收入、年齡及BMI均較高，而低人造光地區的居民活動量則較高。

源於夜間人造光

研究人員認為，逾900萬名18歲以上成年人罹患糖尿病的主因或源於夜間的人造光，數值亦會隨人們移居城市而上升。他們估計，現時全球有83%的人口，及逾99%的美國和歐洲人生活在光污染的環境下。

有專家曾指出，明亮的燈光會抑制褪黑激素的形成，並激活皮質醇令身體維持活力，間接產生胰島素阻抗，令人出容易低血糖，需要大量進食的行為。

與肥胖及心血管病有關

研究更發現，照亮夜晚的人造光，與體重增加和肥胖、代謝綜合症、胰島素分泌和糖尿病發展，以及心血管疾病之間有關係。有關研究已刊載在《Diabetologia》。

過去亦有實顯指睡眠時身體暴露在光線之中，會令血糖及心率上升，增加日後罹患心臟病和早死風險。研究人員建議公眾應盡量減少夜間光害，例如將床放在遠離窗戶的位置、睡時要拉上窗簾遮擋外來光線，甚至可戴上眼罩阻光，並且要避免使用任何手機或電視等電子設備。若因安全因素而需要光線，應選擇一些色調偏紅或橙的燈光，放在靠地面的位置反射出暗淡的光線，而不是置於靠近眼睛視線的水平。