素食｜把握健康素食原則

研究指出，吃健康素食的人，心血管疾病的發生機率最低。

健康素食的好處是高纖維、富含植物化合物、低膽固醇，可以用於減重、提高免疫力、預防癌症及慢性病，只要在平日飲食中搭配得宜，注意蛋白質、維生素應該攝取的量，並減少吃進精製加工品中隱藏的油、鹽、糖，素食並不會造成營養不良，可以吃得美味營養又健康。

健康蔬食飲食 降低心血管率

高雄市立聯合醫院營養室趙婉羚營養師指出，素食人口愈來愈多也愈來愈普及，吃素的原因不再只是宗教信仰的關係，更多是為了保護動物及健康環保、節能減碳的意識抬頭之趨，而開始選擇蔬食飲食。

研究指出，吃健康素食的人，心血管疾病的發生機率最低，但是吃不健康素者(精緻加工品、高油、高鹽、高糖)比吃葷食者發生心血管疾病的機率還高；當飲食不均衡時，容易造成蛋白質、維生素B12(純素者易缺乏)攝取不足及油脂攝取過多等常見的營養問題。