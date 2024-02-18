經常緊張不安？ 阻力運動有助擊退焦慮及抑鬱症狀

運動後出一身汗水，精神也感到舒爽，人亦因為活動誘發身體釋放的快樂荷爾蒙而變得愉快輕鬆。別以為這種功效只見於跑步及打波等運動，有研究發現，阻力運動訓練可以改善焦慮及抑鬱症狀，或可用來作為處理這些情緒困擾的運動處方。

該項刊載於《Trends in Molecular Medicine》的研究，由愛爾蘭利默里克大學和愛荷華州立大學合作進行。研究團隊分析了涉及阻力運動對焦慮及抑鬱症狀影響的數據。結論認為，目前的證據支持阻力運動對改善情緒症狀有幫助，原因是阻力運動有助增加胰島素樣生長因子1(insulin-like growth factor 1)，以及運動期間調控呼吸而對腦血管和神經適應所產生的影響。

研究團隊指出，一直以來，針對阻力運動對焦慮及抑鬱症狀影響的探討十分有限，亦對箇中的生物學機制所知甚少，但仍認為目前的證據表明阻力運動確實可以改善焦慮和抑鬱症狀，並且能提升個人整體健康狀態。

專家強調，焦慮及抑鬱問題十分普遍，對社會造成極大的負擔，惟有效的治療卻非常少，故此對於今次的研究結果感到興奮，因為阻力運動或可成為一項有用的替代療法，令焦慮及抑鬱症的治療更趨成熟及完善，幫助更多患者擺脫情緒困局。