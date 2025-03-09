練到力竭 力量增長反而慢？

想増肌做大隻仔，需要練到力竭，或接近力竭，肌肉才會「快高長大」。但原來想有力量提升，練到力竭並沒有好處，與教科書寫的用3至5個RM的重量做3至5下一組，似乎有點不同。

毋須做到力竭 最近一篇綜合研究，分析了55篇相關研究，找出力竭程度與肌肉及力量增長的關係，結果發現，力竭程度與力量增長並沒有直接的關連。即表示，以你能夠舉10次的重量做訓練，是否每組都做到9次、10次到力竭程度，對肌力增長程度的影響不大。

舉得不多反進步最多 研究人員後續再找來有訓練經驗的人，並分成4組，他們訓練動作、組數和次數相同，主要為深蹲和臥推，只是重量及力竭程度不同：第一組距離力竭4至6次；第二組距離力竭1至3次；第三組與第二組相若，但最後一組訓練做到力竭；第四組每組都做到力竭。由於訓練組數和次數相同，即代表第四組用的重量最重，第一組最輕。結果竟然是第一及第二組的力量增長最多；第三組稍遜，第四組最少，且疲勞最高。總括來說，只要重量足夠，舉的次數不用太多，也有效提升力量。

突破平台期 雖然如此，但並不代表做到力竭沒有用，例如力量提升到了平台期，就可轉換成做到力竭的模式，以助肌肉增長，有了更多肌肉，就有機會突破樽頸，在肌力上再進步。