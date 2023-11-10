縮短輪候通波仔 避免心臟病發

據人口健康調查數字，心臟病正影響最少10萬港人，其中常見的冠心病如急性病發，可致心肌梗塞、心臟衰竭、猝死等嚴重併發症。嚴重冠心病患者須盡快通波仔，減低病發和死亡風險。惟公院手術輸候時間長，香港亞洲心臟中心藉過去「暖心行動」的經驗，希望政府進一步加強公私營協作，讓患者可及時處理這「計時炸彈」。 香港亞洲心臟中心心血管科主任、心臟科專科醫生曾子欣指出，心臟病在香港比想像中普遍，2020至2022年人口健康調查發現，香港15至84歲人士中，51.9%有高膽固醇、29.5%人高血壓，推算現時有近45%人屬心臟病高危人士。

兩成屬嚴重個案 暖心行動是於2020年疫情期間開始、讓正於公院輪候通波仔病人能夠以貼近公院價錢，於香港亞洲心臟中心接受通波仔手術的一個計劃，至今已處理了1,000宗個案。香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科醫生林逸賢指，「暖心行動年齡最小的個案只有31歲；而需要安裝4個或以上支架的嚴重個案佔21.5%，為數不少，情況最壞的個案更植入了8個支架，當時手術可謂刻不容緩。」 及早「拆彈」 其中一位暖心行動受惠者是年約50歲的劉先生，他患有高血壓和高膽固醇已有10年，並一直於公立醫院覆診。今年中接受身體檢查時，心電圖出現異樣，自己也感到胸口不適。7月獲轉介到公立醫院排期，但要到2024年初才見醫生。惟9月底心口再次出現不適，於是自行找醫生檢查，發現3條冠心血管有一條已塞了七至九成，另外兩條亦有輕微至中等阻塞。在朋友推薦下參加了暖心行動，10月內已完成通波仔手術。