減肥是終生事業，但對於嚴重肥胖人士，要控制飲食和做運動都不是一件簡單的事。最近便有美國情侶齊齊做垂直袖狀胃切除手術(俗稱縮胃手術)，手術至今二人合共減了332磅！以下就解說手術的原理。

垂直袖狀胃切除手術 減少飢餓素分泌

縮胃手術驟耳聽就是將胃容量縮小，使食量減少而達到減肥效果。其實這只是其中一個效果。手術會將胃的大彎切除，剩下大約150毫升的小容量，除減低食量外，亦使胃部減少了飢餓素(Ghrelin)的分泌。飢餓素與身體能量平衡機制有關，當血液中肌餓素愈多，會增加食物的攝取次數，當攝取的能量愈多，人使愈容易肥胖。手術後減少了飢餓素分泌，自然會令胃口下降，對於減重有一定幫助。