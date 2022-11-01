老人跌倒因素多 生活18項預防要點

失禁病患、保養不良的設備、喝酒或服用其他藥物會削弱判斷力、破壞平衡感，尤其穿著鞋底無止滑功能的鞋子或高跟鞋，都容易造成老年人滑倒、絆倒或跌倒，不得不慎！

隨著年齡的增加，應變能力以及肢體的活動協調度都較差，而長者一旦神經退化、反應較慢，如重聽、視力退化、認知功能降低和腳部的感覺減退都會使感官功能較不靈敏，造成對環境不正確的判斷。此外，服用某些藥物，如血管擴張劑、鎮靜劑、高血壓藥物、止痛藥等，會影響意識，讓感覺便得較為遲緩或者產生暈眩等副作用，進而造成跌倒。

記憶力衰退、身體疾病 皆可能影響平衡

除此之外，衛生福利部國民健康署指出，記憶力衰退、判斷力減弱也會造成對自己的能力有不實際的預期，加上身體功能失調或慢性疾病，如關節炎、骨質疏鬆症等，都會造成行動的困難。

而當身體控制力的降低，像是肌肉鬆弛老化、關節不能完全曲展、內耳平衡功能降低、暈眩、聽力變差和柏金遜症也會導致平衡協調動作的退化，走路容易歪斜、不穩。