老婦「肺小結節」定期追蹤十年卻變癌 機器臂切除救回一命

肺癌可分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌，是全球癌症死因第一位。

80歲李婦十年前體檢發現右肺小結節，當時研判僅感染建議追蹤即可，但兩年前發現結節逐漸長大，今年至醫院門診時已將近3公分，且組織也更為紮實，高度懷疑是惡性變化。亞洲大學附屬醫院胸腔外科暨機器臂指導醫生呂庭聿考量患者年齡及術後照顧，建議採用單一孔洞達文西機器臂進行肺葉切除手術，術後檢體送往化驗證實為第一期肺腺癌，所幸即時處理，毋須服用標靶藥物或化療，讓患者鬆了一口氣。

呂庭聿醫生指出，肺癌可分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌，是全球癌症死因第一位。其中，肺腺癌是非小細胞肺癌中最常見的類型，患者往往不吸煙也可能得到肺腺癌，是女性最好發的肺癌類型，一旦出現症狀往往已是第三或第四期，且擴散速度快、死亡率高。

達文西機器臂 減少手術風險

呂庭聿醫生表示，以李姓患者為例，每年追蹤期間沒有任何身體不適症狀，還常笑說「自己比正常人還正常」，但兩年前發現結節逐漸長大，今年來院門診時已將近三公分。經過溝通後，醫生建議患者盡快手術，否則隨著時間推移，腫瘤有可能快速惡化並進展至第三期甚至第四期，屆時治療難度將大幅增加，甚至還得長期接受標靶藥物或化學治療。

呂庭聿醫生強調，手術的最高原則是安全，再來是腫瘤的精準移除，之後才是傷口的大小與多寡。而新一代達文西機器臂系統，可提供穩定、高放大倍率手術視野，以及靈敏準確的機械手臂，結合單一孔洞內視鏡的手術技術，不僅傷口更少、疼痛範圍更小，提供患者更安全、舒適的手術選擇。