耳朵聽力下降聲音變得模糊？兩方法簡單自救

弱聽分傳導性和感音神經性 弱聽可分為傳導性和感音神經性兩種，前者屬外耳和中耳的結構問題，成因如中耳感染、發炎引致損傷、耳膜穿孔等；後者則與神經損傷有關，內能是內耳感染細菌病毒、高噪音環境工作、長時間高音量聽歌、自然衰老等。 聽歌大聲損聽力每個鐘應唞唞

弱聽分不同程度 當未能聽到26分貝以下的聲音，便屬輕度弱聽，例如在寧靜環境下不能聽到落葉、水喉滴水聲又或時鐘滴嗒聲。若到41分貝才聽得到，為中度弱聽，未能聽到小聲耳語，日常交談都可能開始聽不清楚，需要用助聽器幫助。56分貝始聽到的屬中度嚴重弱聽，大對話聲和車聲都未必清楚；71分貝才有聲屬嚴重，電話鈴聲、嬰兒哭聲的程度才有反應；91分貝或以上深度，難以感到聽聲音存在。 3種行為是生活中的聽力殺手