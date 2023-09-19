耳朵聽力｜聽力下降聲音變得模糊？兩方法簡單自救

不少長者會因為自然老化而聽力下降，亦有不少人士因長時間在高噪音環境下工作，令內耳耳蝸或者聽覺神經受損，引致感音神經性弱聽，令聲音變得模糊、音量下降。雖然情況未必可以完全逆轉，但亦有方法可以幫助改善。

弱聽分傳導性和感音神經性 弱聽可分為傳導性和感音神經性兩種，前者屬外耳和中耳的結構問題，成因如中耳感染、發炎引致損傷、耳膜穿孔等；後者則與神經損傷有關，內能是內耳感染細菌病毒、高噪音環境工作、長時間高音量聽歌、自然衰老等。

弱聽分不同程度 當未能聽到26分貝以下的聲音，便屬輕度弱聽，例如在寧靜環境下不能聽到落葉、水喉滴水聲又或時鐘滴嗒聲。若到41分貝才聽得到，為中度弱聽，未能聽到小聲耳語，日常交談都可能開始聽不清楚，需要用助聽器幫助。56分貝始聽到的屬中度嚴重弱聽，大對話聲和車聲都未必清楚；71分貝才有聲屬嚴重，電話鈴聲、嬰兒哭聲的程度才有反應；91分貝或以上深度，難以感到聽聲音存在。

攝取相關營養 處理弱聽問題，部分可透過藥物或手術治療，多針對傳導性弱聽；若未能透過這兩種方法改善，便要考慮使用助聽器。另一方面，生活上也有方法可以輔助去改善聽力。 攝取足夠鎂質：鎂質有助改善聽力，可多吃海藻類、堅果類食物。

維他命 C 及 E ：有抗氧化作對，延緩退化，也有助保護聽覺，可多吃柑橘類水果、堅果、植物油等。