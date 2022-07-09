肌肉痛｜減少肌肉痠痛的6個方法

運動之後會肌肉痠痛、痠軟是經常都出現的事情。雖然這並非肌肉生長的指標，而過多的肌肉痠痛甚至令你推遲下一次訓練的時間，但如果些少痠痛都沒有的話，又代表你訓練得不夠努力。為了加快恢復，以下6個方法可以幫到你。

不要太頻密轉換訓練計劃

肌肉痠痛較常出現於未曾做過的訓練之上，而重複做相同的動作，痠痛感會一次比一次減少。雖然有大量很好的訓練助你建立肌肉，但都不應該經常轉換，比較好的做法是每個訓練計劃最少維持4周，讓你可以完全掌握動作，以及感受到一定的進展。

攝取Omega-3

有研究發現，攝取足夠Omega-3期間做二頭肌彎舉，運動後的痠痛感會減低約15%。研究者認為Omega-3可以減低運動後的發炎因子如IL-6、TNF-α等。可以考慮每星期有兩餐可以食用油脂較豐富的魚類，如三文魚等。