肌肉酸痛原因？ 如何預防及紓緩？定期運動最重要

維持 5 至 7 日 運動導致的肌肉痠痛一般會維持5至7日，而最劇烈的時間為運動後的2至3日，為正常現象，有專家指出，運動後進行冰敷可減少肌肉發炎的機會，而運動3日後則可輕輕按摩肌肉，減輕痠痛感。 遲發性肌肉痠痛｜跑完馬拉松後腳痛？熱水浴、恢愎跑等4招

定期運動 不過要真正預防肌肉痠痛，就需養成定期運動的習慣，增加肌肉的強度，才可將損傷的機會減到最低。運動結束後亦要預留時間進行伸展運動，例如拉筋、慢走、伸展等。運動前亦建議先做熱身，大字跳、抬腿跑等都可以提升肌肉柔軟度及關節活動度。 Cool down運動5個拉筋動作避免勞損發炎