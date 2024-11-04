肥胖原因｜8分鐘抓出隱藏腹腔的「內臟脂肪」

肥胖，萬病之首，根據台灣衛福部資料統計，台灣肥胖盛行率高，位居亞洲之冠，肥胖或過重比率，成年男性達50%、女性為33%，兒童也有25%。近二年來因疫情因素，民眾宅在家、運動少，導致身形開始橫向發展，尤其是腰圍；這不僅影響外觀，還會產生極大的健康風險。 肥胖的定義是體脂肪過多，體脂肪是脂肪和體重的百分比，依衛福部資料，正常範圍男性15%至25%、女性20%至30%。肥胖者通常因較多內臟脂肪導致代謝症候群，要是不及早檢查治療，將比一般人增加6倍糖尿病、4倍高血壓、3倍高血脂、2倍心臟病及腦中風的風險，變成慢性病患者。

內臟脂肪≠ BMI 體脂肪包含「皮下脂肪」和「內臟脂肪」，皮下脂肪分布在皮膚下方，幫助儲存能量、維持體溫，通常用手就能捏起來，且因荷爾蒙之故女性較男性更容易累積皮下脂肪。內臟脂肪則圍繞在器官周圍，主要存在腹腔，保護內臟器官，但如果累積過多，就會提高罹患代謝性疾病的風險。 那維持正常的體重就沒問題嗎？西園醫院永越健康管理中心影像醫學部陳名聖主任表示：「外表看起來瘦，內臟脂肪可不一定少。TOFI偷肥族(Thin-Outside, Fat-Inside又稱泡芙人)就是這類代表，所以肥胖絕不能只單看體重及身體質量指數(BMI)！」 一般而言，成人BMI介於18.5~25屬於正常體重，然而醫師們發現，有一群人即使BMI數值小於25，體重落在正常範圍、沒有過重問題，但這群不肥的人還是屬於罹患「代謝症候群」的高危險群。

內臟脂肪量測方式 過往最簡單的體脂肪檢測方式，通常使用BMI指數、皮尺測量腰圍及「腰臀比」；腰圍：男性≧90cm(35吋)、女性≧80cm(31吋)，腰臀比：男性＞0.9、女性≧0.85，代表相對危險的族群；但如果要得知「內臟脂肪」的多寡及分布比例，就要透過儀器分析，包括：生物電阻抗分析(BIA)、雙能量X光掃描儀(DXA)、電腦斷層掃描儀(CT)以及磁振造影掃描儀(MRI)等方式。 CT及MRI最精準，但CT的輻射劑量相對較高，MRI則需時較長，兩者的檢查費用也高。陳名聖主任表示：「生物電阻抗分析(BIA)與雙能量X光掃描儀(DXA)所需檢查時間短、價格親民，加上BIA沒有輻射問題，而DXA掃描劑量相當低，只有胸腔X光的10%，檢查時間也不長，是目前臨床上兩種較常使用的檢測方式。」 生物電阻抗分析 (BIA)： 快速、簡單，非侵入性且方便，如 Inbody 等。它利用小量的電流通過人體，藉由測量電阻，來測量身體脂肪組織和非脂肪組織的比例，包含水分、脂肪、肌肉等數值，但種族、年齡、人種、性別或不同的檢查情況，都容易影響到檢查結果。 雙能量 X 光掃描儀 (DXA)： 簡單、精準、安全、經濟且快速，是目前臨床上最常使用的檢測工具。它可精算出骨骼和肌肉組織的密度，進一步推算體脂肪、內臟脂肪與肌肉組織的分布比例；還可同時進行骨質疏鬆和肌少症的質量評估。由於量測脂肪準確度非常接近 CT ，國外專家也建議 DXA 適合拿來做常規的體脂肪與內臟脂肪檢測。檢測前一天建議禁食、避免重訓 ( 會導致肌肉受損 ) ，檢查前須排空尿液、移除所有飾品，約 8 分鐘即可完成掃描，提供全身組成的分析檢查。 內臟脂肪｜過多損健康9大風險因素你中咗幾多？