肥胖｜8分鐘抓出隱藏腹腔的「內臟脂肪」

肥胖，萬病之首，根據台灣衛福部資料統計，台灣肥胖盛行率高，位居亞洲之冠，肥胖或過重比率，成年男性達50%、女性為33%，兒童也有25%。近二年來因疫情因素，民眾宅在家、運動少，導致身形開始橫向發展，尤其是腰圍；這不僅影響外觀，還會產生極大的健康風險。

肥胖的定義是體脂肪過多，體脂肪是脂肪和體重的百分比，依衛福部資料，正常範圍男性15%至25%、女性20%至30%。肥胖者通常因較多內臟脂肪導致代謝症候群，要是不及早檢查治療，將比一般人增加6倍糖尿病、4倍高血壓、3倍高血脂、2倍心臟病及腦中風的風險，變成慢性病患者。

內臟脂肪≠ BMI

體脂肪包含「皮下脂肪」和「內臟脂肪」，皮下脂肪分布在皮膚下方，幫助儲存能量、維持體溫，通常用手就能捏起來，且因荷爾蒙之故女性較男性更容易累積皮下脂肪。內臟脂肪則圍繞在器官周圍，主要存在腹腔，保護內臟器官，但如果累積過多，就會提高罹患代謝性疾病的風險。

那維持正常的體重就沒問題嗎？西園醫院永越健康管理中心影像醫學部陳名聖主任表示：「外表看起來瘦，內臟脂肪可不一定少。TOFI偷肥族(Thin-Outside, Fat-Inside又稱泡芙人)就是這類代表，所以肥胖絕不能只單看體重及身體質量指數(BMI)！」

一般而言，成人BMI介於18.5~25屬於正常體重，然而醫師們發現，有一群人即使BMI數值小於25，體重落在正常範圍、沒有過重問題，但這群不肥的人還是屬於罹患「代謝症候群」的高危險群。