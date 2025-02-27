肩膀突然卡住動不了？5種人容易發生「慣性脫骹」4招可預防

亞東醫院骨科陳鈺泓醫生指出，「慣性脫骹」又稱反覆性脫骹，指的是關節在受到外力或做了某些特定動作後，容易再次脫位的情況，多發生在肩膀、膝蓋、髖關節和下顎等部位。

有些人經常有脫骹的問題，可能打個呵欠或是隨意動動身體，下巴或肩膀就突然卡住無法活動。亞東醫院骨科陳鈺泓醫生指出，「慣性脫骹」又稱反覆性脫骹，指的是關節在受到外力或做了某些特定動作後，容易再次脫位的情況，多發生在肩膀、膝蓋、髖關節和下顎等部位。有些患者甚至不需要明顯的外力，就可能發生脫骹，對生活質素造成極大影響。是甚麼原因導致慣性脫骹？要如何預防？陳鈺泓醫生也為大家一一解答。

受過外傷、天生關節鬆弛易脫骹 常做「這些事」也要小心

為甚麼有些人時不時就會發生脫骹？陳鈺泓醫生表示，部分人天生關節較為鬆弛、穩定性不足，這可能與遺傳有關，而關節鬆弛就讓關節更容易在日常活動中脫位。過去曾受過外傷或有脫骹經歷的人，關節周圍的韌帶和肌肉可能已經受損，導致穩定性降低，也會增加再次脫骹的風險。

此外，陳鈺泓醫生指出，有些重複性運動或壞習慣也會導致脫骹。長期從事高風險運動如羽毛球，或是籃球、棒球等投擲運動，還有經常做同一個動作，都可能讓關節承受過多壓力，逐漸變得不穩定。

如果肌肉力量不足，無法穩定地支撐關節，也會使關節容易發生移位，例如肩部或膝蓋的周圍肌群若過於薄弱，就有可能發生脫骹。另外隨著年齡增長，韌帶和關節結構可能逐漸退化，導致穩定性下降，從而增加脫骹的可能性。