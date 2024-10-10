胃氣脹食物｜芝士 豆腐 西蘭花等6種 易引致脹氣

胃脹多是吞入空氣或某些容易產氣的食物所致，通常只要調整一下飲食，例如留意芝士、豆腐、西蘭花等容易引致胃氣脹食物，問題很快便會消退，若長期胃氣多或脹氣不斷，便可能要找醫生檢查清楚。日常亦有6種食物，容易令胃氣來襲。

4.蘋果

蘋果是健康食品，但果糖含量很高，而攝入過多的果糖會導致脹氣，加上蘋果還含有大量不易吸收的短鏈碳水化合物(FODMAP)，也是造成脹氣的原因之一。其他食物如洋蔥、大蒜和腰果等亦是FODMAP含量高的食物。

5.豆類食品

如豆腐和扁豆等頭類食物，含有豐富的膳食纖維，故造成脹氣，但只要逐漸增加纖維的攝取量，讓腸胃慢慢適應，便可減少脹氣產生。

6.十字花科蔬菜

如椰菜花、西蘭花、羽衣甘藍、芝麻菜等均屬於十字花科蔬菜，大量食用這類蔬菜會造成過量的氣體積聚及引起脹氣。這類蔬菜亦含有葉酸、維他命K及其他維他命元素，可補充身體所需，嘗試控制每次食用的種類和分量，看看症狀會否改善。