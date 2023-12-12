胃痛肚痛分別｜專科醫生教你分胃炎、胃潰瘍、胃酸倒流 症狀不同小心處理(附腹痛位置圖)

喝酒或吃完大餐，馬上就開始胃痛(英文︰stomachache)，痛到只能躺在床上、吃不下，翻來覆去難以緩解，只好塞幾顆藥房買的胃藥應急，雖然吃了以後覺得症狀紓緩很多，但可能仍潛藏許多隱憂！林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科系副教授級主治醫生李柏賢表示，肚子痛不一定就是胃發炎，由於腹部內有許多臟器，不同部位的疼痛代表不同的器官，而胃痛的位置為腹部左上方、偏中間，另外，胃炎、胃潰瘍、胃酸倒流的疼痛呈現方式不盡相同，醫生教你如何正確判斷胃痛！

肚痛與胃痛 位置有別 胃痛當下，該如何釐清「肚痛是不是真的胃痛」？首先，李柏賢醫生表示，患者常喊胃在痛，但不一定是真的胃痛！因為腹中有許多臟器，而胃則位在腹部左上角、偏中間地帶，如果是腹部右上角疼痛，則是肝、膽為主，有可能膽管阻塞、膽囊發炎等，如是腹部右下角，則是盲腸、卵巢，左下則是卵巢等婦科相關的問題(如下圖示)。「我們希望患者能夠辨識到自己腹痛的位置，千萬別誤以為每一種肚子痛都是因為胃部而起。」