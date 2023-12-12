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健康
2023-12-12 16:00:00

胃痛肚痛分別｜專科醫生教你分胃炎、胃潰瘍、胃酸倒流 症狀不同小心處理(附腹痛位置圖)

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李柏賢醫師表示，患者常喊胃在痛，但不一定是真的胃痛！「我們希望患者能夠辨識到自己腹痛的位置，千萬別誤以為每一種肚子痛都是因為胃部而起。」

李柏賢醫師表示，患者常喊胃在痛，但不一定是真的胃痛！「我們希望患者能夠辨識到自己腹痛的位置，千萬別誤以為每一種肚子痛都是因為胃部而起。」

喝酒或吃完大餐，馬上就開始胃痛(英文︰stomachache)，痛到只能躺在床上、吃不下，翻來覆去難以緩解，只好塞幾顆藥房買的胃藥應急，雖然吃了以後覺得症狀紓緩很多，但可能仍潛藏許多隱憂！林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科系副教授級主治醫生李柏賢表示，肚子痛不一定就是胃發炎，由於腹部內有許多臟器，不同部位的疼痛代表不同的器官，而胃痛的位置為腹部左上方、偏中間，另外，胃炎、胃潰瘍、胃酸倒流的疼痛呈現方式不盡相同，醫生教你如何正確判斷胃痛！

一圖看懂腹部位置代表的器官。圖／Dr.Le李柏賢醫師粉絲專頁

一圖看懂腹部位置代表的器官。圖／Dr.Le李柏賢醫師粉絲專頁

肚痛與胃痛 位置有別

胃痛當下，該如何釐清「肚痛是不是真的胃痛」？首先，李柏賢醫生表示，患者常喊胃在痛，但不一定是真的胃痛！因為腹中有許多臟器，而胃則位在腹部左上角、偏中間地帶，如果是腹部右上角疼痛，則是肝、膽為主，有可能膽管阻塞、膽囊發炎等，如是腹部右下角，則是盲腸、卵巢，左下則是卵巢等婦科相關的問題(如下圖示)。「我們希望患者能夠辨識到自己腹痛的位置，千萬別誤以為每一種肚子痛都是因為胃部而起。」

7招預防功能性消化不良｜作息及飲食注意事項（am730製圖） 7招預防功能性消化不良｜作息及飲食注意事項（am730製圖） 7招預防功能性消化不良｜作息及飲食注意事項（am730製圖） 7招預防功能性消化不良｜作息及飲食注意事項（am730製圖） 7招預防功能性消化不良｜作息及飲食注意事項（am730製圖） 7招預防功能性消化不良｜作息及飲食注意事項（am730製圖） 7招預防功能性消化不良｜作息及飲食注意事項（am730製圖） 7招預防功能性消化不良｜作息及飲食注意事項（am730製圖）

痛感不一樣！教你判斷「胃炎、胃潰瘍、胃酸倒流」

若真的確認痛點是胃部，李柏賢表示，有可能是急性胃炎、胃潰瘍、胃酸倒流，三種疾病的症狀不盡相同，教你如何判斷：

教你判斷「胃炎、胃潰瘍、胃酸倒流」 急性胃炎 胃潰瘍 胃酸倒流

一路痛到「背」也痛？可能是十二指腸潰瘍、胰臟炎

也有些人，除了胃痛，還會一路痛到「背部」，對此，李柏賢醫生表示，「這通常是十二指腸潰瘍，或急性胰臟炎，因為胃部並非後腹腔的器官，胃痛通常只會在前側。」不過，人們千萬不要認為「只是單純的胃痛、發炎，就只吃胃藥應急，卻忽略有時可能是胃癌所引發的胃潰瘍而導致胃痛。」因此，建議市民有不舒服，務必要就醫，由專業醫生診斷，對症下藥，否則病情一拖，使得狀況惡化才尋求治療，只會花上更大力氣，卻不一定有良好的預後，相當可惜。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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