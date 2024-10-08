胃痛食成藥止痛緩解無效？小心「幽門螺旋桿菌」惹禍

葛齊醫生提醒，長期胃部不適、胃潰瘍，應尋求醫療協助以確定診斷並給予適當的建議與治療，且要搭配生活型態的調整。

40歲的忙碌工程師吳先生，經常胃痛且靠吃成藥止痛及緩解，近期服藥已無法改善症狀，甚至開始排黑便，直至胃痛冒冷汗求診，發現胃部已有多處潰瘍，且感染幽門螺旋桿菌，併發胃出血。

衛生福利部臺北醫院肝膽腸胃科葛齊醫生表示，止痛藥非萬用藥，因為吳先生且感染幽門螺旋桿菌，只吃止痛藥不僅無法治愈，潰瘍還會重複發作且惡化。而胃潰瘍的風險因素包含使用非類固醇類消炎止痛藥、吸煙喝酒、飲食習慣不良、壓力過大、內分泌失調，以及幽門螺旋桿菌的感染。

殺菌藥物治療 加速胃潰瘍愈合速度

葛齊醫生說明，胃部感染幽門螺旋桿菌，通常容易產生長期胃部不適、胃潰瘍，透過質子幫浦抑制劑抑制胃酸搭配幽門螺旋桿菌的殺菌藥物治療，以達到根治幽門螺旋桿菌及加快潰瘍愈合的目標。

此外，醫生向吳先生強調要配合調整生活型態及按時服藥勿自行停藥，否則可能造成治療效果不佳及幽門螺旋桿菌抗藥性增加，使先前治療前功盡棄，所幸服用藥物治療後，吳先生胃鏡追蹤狀況得到改善，不僅潰瘍愈合，且成功去除頑固難治的幽門螺旋桿菌感染，避免演變為胃癌的風險。