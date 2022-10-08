胃痛｜胃痛就服胃散？醫生：3大傳統胃藥恐致高血壓、結石

吃完大餐後，突然感到胃痛、胃脹氣，第一時間，先去藥房買胃散吞一吞，過沒多久，開始一直打嗝、而且胃也不痛了，心想「太好了，這一定是在排氣！」許多民眾常常使用藥局買的成藥解決胃痛問題，然而，這當中其實有些隱憂，林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科系副教授級主治醫師李柏賢表示，會打嗝，其實並不是排氣，而是藥物進入胃部後進行酸鹼中和時，會產生大量的二氧化碳氣體而導致打嗝以及產生鹽分，這類藥物攝取過量，對身體將產生不少副作用與傷害。
傳統胃藥分3大種 其中民眾最愛吃的「酸鹼中和劑」恐引高血壓
各式胃藥總傻傻分不清楚？李柏賢醫師解釋，傳統胃藥可分為3大種：
傳統胃藥常含鈉、鋁、鎂、鉀離子 攝取過量恐致各種副作用
李柏賢醫師進一步提醒，由於酸鹼中和劑並非從源頭抑制問題，而當胃部進行酸鹼中和反應，會使得pH值一下子拉高，使得胃部誤以為胃酸分泌不足，反而分泌更大量的胃酸，因此民眾常覺得「奇怪，沒吃藥就會不舒服，進而吃了更多藥。使得脹氣更嚴重、鹽分攝取量更多。」
仔細查看藥物成分，除了碳酸氫鈉，還可能出現其他鹼性的金屬離子成分，例如：鈉離子、鋁離子、鎂離子、鈣離子等，鈉離子攝取過量會造成水腫、血壓升高；鋁離子則是便秘；鎂離子會腹瀉，或腎功能不佳的人，可能會導致高血鎂，引發心律不整、抑制呼吸、全身無力、意識不清等；鈣離子則容易引發結石。
不過，現今藥廠通常會針對成分比例進行調配，互相制衡副作用，但畢竟都含有金屬鹽離子，因此胃乳、胃散，民眾偶爾吃是無妨，但不建議長期服用。此類金屬離子，亦會與其他藥物產生交互作用，甚至抑制藥效，包括：抗生素等，因此若要服用，必須要間隔2小時。
新型胃藥安全性高、效果持續 然而過度仰賴胃藥 可能忽略癌症風險
不論是局部止痛劑、黏膜保護劑或是酸鹼中和劑，皆屬傳統類型的藥物，李柏賢醫師說明，隨著醫藥技術發展，現今已研發出能從根本抑制胃酸分泌的藥物，包括：H2受體阻斷劑、氫離子阻斷劑、鉀離子阻斷劑，目前醫界較為建議使用這類藥物，安全性高，副作用低且效果的持續性較好。若民眾有反覆的胃酸倒流、胃炎的症狀，則適合使用如氫離子阻斷劑、鉀離子阻斷劑等抑制胃酸的藥物，通常30分鐘內會見效，且效果持續。
胃痛也可能代表其他疾病的風險！李伯賢醫師提醒，若民眾連續3個月出現解黑便、血便，或胃痛持續加重、莫名體重減輕，或吞嚥困難時，應該要就醫，不建議民眾到藥房自行購買藥物服用，雖然能緩解胃痛，但有時可能會忽略潛在的重大疾病因子，例如：胃癌、胰臟癌等，有時也不必等到3個月，鼓勵有任何症狀民眾應多加善用醫療資源，積極尋求就醫檢查，對症下藥，讓身體真正獲得治愈。
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