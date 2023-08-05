胃癌｜胃癌唔只照胃鏡！了解4檢查方法 有呢啲警號要即求醫

根據香港癌症資料統計中心數字，胃癌是第6位癌症殺手，屬不可忽視的疾病之一。不過，現代人三餐飲食不正常，常常有胃痛、胃部不適等情形，該如何與胃癌症狀區別？又可以做哪些檢查進一步鑑別診斷呢？國泰綜合醫院一般外科主治醫生李君豪一一說明。 甚麼原因造成胃癌？胃癌有哪些症狀？ 「胃腺癌」是一種從胃壁黏膜細胞發展出來的癌症。李君豪醫生表示，飲食、吸煙、幽門螺旋桿菌感染、男性、胃黏膜萎縮、胃息肉、遺傳等，都會影響胃癌的發生風險。 不過，早期胃癌的症狀並不明顯。李君豪醫生提到，早期症狀多以胃部不適、消化不良、噁心、腹脹、打嗝、食慾不振為主，若持續發展下去會有胃出血，導致黑便、貧血等情形，也有可能因為腫瘤過大導致胃出口阻塞，或有食物難以下嚥、嘔吐等症狀。 而到了胃癌末期，腹內的癌細胞已經擴散，若轉移至腹膜便會出現惡性腹水，轉移至肝則會造成肝功能異常等情形。

胃癌有哪些檢查？各有甚麼不同？ 若要及早發現胃癌，篩檢就相當重要。李君豪醫生表示，常見的胃癌篩檢是藉由糞便潛血反應來 偵測腸胃道是否有出血狀況，再進一步安排檢查，不過對於胃癌而言，胃鏡仍是最直接的檢查工具。 「胃鏡」除了可以確認腫瘤的位置、大小外，也可以直接對腫瘤做切片取樣以確立診斷。李君豪醫生提到，現在配合內視鏡超音波，更可以確認腫瘤侵犯胃壁的深度，而對於需要手術的病人，也能以內視鏡夾及注射染劑作為定位，讓手術更容易進行。