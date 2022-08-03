胃酸倒流 勿忽視胃鏡檢查

胃酸倒流是都市人常見問題。根據本地研究發現，香港約有3.8%人口患上此病症，在2002至2011年的十年間增加了60%。外科專科醫生黃偉豪提醒，一旦有胃酸倒流症狀，胃鏡檢查十分重要，可以幫助準確斷症，作出最適當的治療。

黃偉豪表示，胃和食道中間有一個活門，作用是防止胃裡的食物倒流回食道，當這個活門功能異常，就有可能出現胃酸倒流，「這情況下胃功能一般沒有問題，只是那個活門的機制出現異常。」

常吃消夜屬高危

研究發現，肥胖或懷孕婦女，飲酒、吸煙、精神壓力，以及不良飲食習慣包括暴飲暴食、食消夜等都是胃酸倒流的高危因素。而咖啡、朱古力、薄荷、酸辣食物等則是引發胃酸倒流的高危食物。

胃酸倒流的病徵，最常見是心口灼熱、疼痛(俗稱「火燒心」)，以及口部有酸苦的感覺。另外一些常見病徵包括經常咳嗽、喉嚨經常像有異物要「cam cam聲」，或有哮喘、聲沙等。

檢查4大目的

外科醫生碰到一個心口灼熱，疑似胃酸倒流的個案，通常會建議胃鏡檢查，黃偉豪指出目的包括：

1. 觀察食道和胃中間的活門有否出現鬆弛的跡象。

2. 有沒有因為胃酸倒流造成的併發症，例如食道發炎。

3. 有一種「賁門失弛緩症」(Esophageal achalasia)，和胃酸倒流相反，是食道出口太緊，病人進食後「落唔到格」，但同樣有可能造成火燒心等症狀，胃鏡檢查有助排除這個可能性。

4. 檢查胃部和十二指腸裡面有沒有發炎或潰瘍，並抽取組織檢查有沒有幽門螺旋菌。

此外，如果病人無法準確分辨是胃酸倒流造成的心口痛，還是和心臟病相關的心絞痛，也可能需要做基本的心臟檢查以確定病因。