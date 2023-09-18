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健康
2023-09-18 17:00:12

背肌訓練｜避開5個滑輪下拉健身錯誤（附背闊肌訓練方法）

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健身｜避開5個滑輪下拉錯誤 兩個背闊肌訓練方法

健身｜避開5個滑輪下拉錯誤 兩個背闊肌訓練方法

訓練背部肌肉有兩大類動作，一是由前向後拉，二是由上往下拉。後者一個十分普遍又有效的動作就是滑輪下拉，但是不少人做此動作時並不正確，容易減低訓練成效，又或引致受傷，以下5個錯誤必定要留意。

滑輪下拉常見錯誤｜握把太闊

玩滑輪下拉有很多握法，如窄握、闊握、正手、反手等。闊握有助練闊背部，但如果握得太闊，就可能影響到動作的幅度，即減少了對背肌的壓縮和刺激。其實闊握大約為肩膊的1.5倍闊就足夠。

滑輪下拉

握得太闊，就可能影響到動作的幅度。

滑輪下拉常見錯誤｜握把太闊拉得太低

拉得低不是增加了動作幅度嗎？為何是個錯誤？其實由上拉下的動作，終點是手肘去到最低點，此時握把最多只及胸口，如果低於這個位置，都是三頭肌在幫忙，對背肌並沒有任何作用。

滑輪下拉

滑輪下拉如果低於胸口，都是三頭肌在幫忙，對背肌並沒有任何作用。

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滑輪下拉常見錯誤｜握把太闊身體向前屈

有時候是不夠力，有時候是為了將握把拉低一點，就會將身體微微捲曲，甚至有點圓肩，企圖盡量壓下握把。要留意身體向前捲曲只是用了腹肌幫忙，反面背肌被拉長，根本並非背部發力。要留意訓練的宗旨並非將器械由A點帶去B點，而是利用正確的肌肉發力，這時不妨將重量調低一點，並留意全程動作都要挺胸，背肌發力將手肘由上帶到身體兩邊。

滑輪下拉常見錯誤｜握把太闊利用身體慣性

很常見在下拉的同時，身體會大幅向後擺。這動作因為借助了身體重量，因此會減少背肌的刺激，亦會增加手臂關節、腰椎的負荷而容易受傷。教科書會建議身體保持不動，這是最安全的做法。但要將訓練效果最大化，其實可容許身體小幅度、以可控的速度擺動，握把在高位時身體較直，拉下時少許往後擺，可以「攞盡」背肌的活動幅度。

滑輪下拉

為加強訓練效果，下拉時身體可以小角度向後擺動，但不宜大幅度起勢向後壓，以免出現代償。

滑輪下拉常見錯誤｜握把太闊忽視離心收縮

這是不少健身初學者忽視的環節，盡全力拉下握把之後，就完全放鬆任由重量自由落體。首先這衝擊力容易拉傷關節，其次以可控的速度慢慢放回重量、稱為肌肉離心收縮的階段，對於增肌同樣重要。可以尋找一個適合自己的節奏，如兩秒上兩秒落，又或1秒上3秒落亦可。

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健身｜背闊肌冇反應？試下呢兩個動作

1. 單臂啞鈴划船

背肌訓練｜單臂啞鈴划船（am730製圖） 背肌訓練｜單臂啞鈴划船（am730製圖） 背肌訓練｜單臂啞鈴划船（am730製圖） 背肌訓練｜單臂啞鈴划船（am730製圖） 背肌訓練｜單臂啞鈴划船（am730製圖） 背肌訓練｜單臂啞鈴划船（am730製圖）
背肌訓練｜直臂下壓（am730製圖） 背肌訓練｜直臂下壓（am730製圖） 背肌訓練｜直臂下壓（am730製圖） 背肌訓練｜直臂下壓（am730製圖） 背肌訓練｜直臂下壓（am730製圖） 背肌訓練｜直臂下壓（am730製圖） 背肌訓練｜直臂下壓（am730製圖）
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