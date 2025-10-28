如果小便出現1種顏色可能是患上腎癌的警號！有醫生指，小便的變化是健康狀況的指標，所以如果出現異常如頻尿或疼痛等症狀，原因有可能是身體的警號。醫生指，透過尿液顏色、氣味及排尿頻率可以發現身體潛在10大健康問題。
尿量/顏色/氣味反映10大健康狀況
泌尿科醫生高銘鴻在其facebook專頁上分享指，了解小便異常的原因及其警號，能幫及早識別潛在的疾病並適時就醫，以下是小便的各種異常情況及其可能疾病：
尿量：
- 尿量過少：通常由脫水、腎功能損傷或心臟功能不佳引起。若每日排尿量少於400毫升，務必立即求醫。
- 尿量過多：可能與糖尿病、尿崩症或過量飲水有關。若排尿頻繁且量大，應檢查血糖及腎功能。
尿液氣味：
- 甜味：未被控制的糖尿病可能導致尿液帶有甜味，屬於高血糖的訊號。
- 濃烈的尿騷味：可能因脫水或尿液在膀胱內停留過久所致。
- 惡臭：通常與尿路感染有關，如膀胱炎或尿道炎，若伴隨混濁或痛感，建議盡快就醫。
尿液顏色
- 稀薄尿液：可能因為飲水過多或頻繁排尿。如果你認為自己水分攝取不多，卻仍感到尿液稀薄，應考慮檢查腎功能。
- 深黃色或橙色尿液：通常與脫水或維他命B群的攝取相關。如果伴隨疲勞或皮膚黃疸，可能是肝臟問題的警示。
- 血尿：尿液中出現血液可能是尿路感染、結石，而可導致血液滲入尿液。嚴重的病因可能是腎炎、腎癌的徵兆，需立即求醫。但劇烈運動(如長跑)有時會出現一次性血尿。
- 茶色或深褐色尿液：可能與脫水、橫紋肌溶解症或肝膽疾病(如膽汁淤積)有關。
- 乳白色或混濁尿液：可能由尿路感染或大量磷酸鹽及尿酸結晶引起，若有伴隨疼痛或異味，需進一步評估和治療。
小便疼痛/灼熱感/頻尿/失禁是甚麼疾病？
除了尿量、尿液顏色和氣味等舷異常問題，小便時出現以下症狀時，也可能與疾病有關：
小便疼痛或灼熱感：
- 尿路感染：造成小便疼痛或灼熱感的主要原因之一，通常需要抗生素治療。
- 腎結石或尿道結石：可引發劇烈疼痛，並可能伴隨血尿。
- 性傳播疾病：如淋病或衣原體感染亦可能導致排尿時的疼痛。
頻尿、尿急或尿失禁：
- 泌尿道感染：常見頻尿、尿急或尿失禁，女性因生理結構的特性，較易受到此病影響。
- 糖尿病：高血糖可導致腎臟過度排尿。
- 膀胱過度活躍症：這一症狀由膀胱神經功能異常引發，導致強烈的排尿衝動。
- 前列腺肥大：男性若出現頻繁或夜間排尿增多，應尋求泌尿科醫生的診斷與治療。
【本文獲臉書粉絲團《 泌尿科 高銘鴻醫師 》授權】