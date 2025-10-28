如果小便出現1種顏色可能是患上腎癌的警號！有醫生指，小便的變化是健康狀況的指標，所以如果出現異常如頻尿或疼痛等症狀，原因有可能是身體的警號。醫生指，透過尿液顏色、氣味及排尿頻率可以發現身體潛在10大健康問題。

尿量/顏色/氣味反映10大健康狀況

泌尿科醫生高銘鴻在其facebook專頁上分享指，了解小便異常的原因及其警號，能幫及早識別潛在的疾病並適時就醫，以下是小便的各種異常情況及其可能疾病：