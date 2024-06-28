很多原因可引致腎石，而腎石不一定會引起症狀，也不一定需要即時處理。泌尿外科專科醫生鄒衍指出，當腎石的情況需要處理時，會視它的大小、位置、症狀等選擇不同的方案。
鄒衍表示，大多數腎石個案都沒有症狀，而是在身體檢查時無意中發現，但萬一是因出現症狀而發現，則有機會是急症。「可能出現的急症症狀包括因腎石導致阻塞而引起腎絞痛，甚至腎石掉進輸尿管造成輸尿管阻塞，這是被視為痛楚程度僅次於女性生BB的情況，通常病人會痛至作悶作嘔，必須送院處理。」鄒衍續說，「最擔心是出現感染，因腎石造成阻塞，小便無法排走，或致發炎和化膿，甚至細菌入血導致敗血症，可以有性命危險。」
先引流小便
處理急症症狀的阻塞性泌尿結石和有關的細菌感染，一般會先放置支架即時紓緩阻塞的情況，然後進行引流，把淤積充滿細菌甚至膿液的小便排走，處理好感染和發炎等問題才處理該阻塞的結石。可是，腎石都是由微小的晶體開始，積聚成小結石，再慢慢變大，當體檢時發現無症狀的小腎石，是否應該即時處理，以免將來引起急症症狀？
全面小便檢驗
鄒衍指，「當發現泌尿結石，首先會做一次全面檢查，例如驗小便看看有否發炎現象、隱性血液、結晶、蛋白尿等，有需要時亦可將小便種菌。此外也可檢測小便的酸鹼度，驗血看看腎功能有否受腎石影響，以及檢測尿酸和鈣質水平。進一步的檢查包括X光、超聲波、電腦掃描等。而結石是在腎內還是在輸尿管，也是重要的考慮因素。」
取決於腎石大小
以在腎臟內的結石為例，若上述各種資料沒有顯示急需處理的情況，治療方案一般取決於腎石的大小：
① 小於5mm——因體積細小，自行經小便排走的機會高，一般不需即時處理，建議每半年照X光作為保守性監察治療。鄒衍續指，「但有些特殊情況，即使腎石小於5mm並且沒有症狀都需要處理，例如飛機師，因為工作上關乎多人安全，若在飛行途中腎石出現症狀會非常危險，所以建議先行處理。此外，若在定期X光監察中發現腎石持續增大，也應盡快處理。」
② 5mm至1cm——或引起某程度的不適甚至痛楚，即使未有，將來也有相當機會引致發炎、痛楚、血尿等，故值得處理掉，可考慮體外衝擊波打碎腎石，再經小便排走。
③ 1cm至2cm——除了體外衝擊波碎石，也可考慮內窺鏡激光碎石，會採用較軟身的特製內窺鏡，以便在腎臟內迂迴前進，處理在較刁鑽位置的腎石。
④ 2cm以上——「以國際標準，2cm以上的腎石首先可考慮以X光或超聲波引導下進行穿刺手術，即在背部開一個指甲大的傷口，把手術儀器引進入腎臟碎石。這方法可大大增加成功率，但始終是穿刺手術，有非常小但存在的風險影響附近器官，所以一般只在體積大於2cm的腎石才考慮這方法。有些較複雜的情況，更可能需要同時進行內窺鏡與穿刺手術，分別由兩位醫生負責操作。」鄒衍表示。