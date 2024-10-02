腦退化速度｜捱夜/飲酒/不運動等10個行為加速 你中幾多個？

日常一些不經意的習慣，可能帶來難以估計的影響，例如不飲水、久坐、夜瞓、高糖及高鹽飲食，看似十分普遍且無傷大雅，但其實飲酒、不運動等10個原因會加速大腦老化，例如有研究便指捱一晚夜足以令大腦老1年，長遠可提高罹患認知障礙症等神經退行性疾病風險。