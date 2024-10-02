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健康
2024-10-02 11:30:25

腦退化速度｜捱夜/飲酒/不運動等10個行為加速 你中幾多個？

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大腦
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日常一些不經意的習慣，可能帶來難以估計的影響，例如不飲水、久坐、夜瞓、高糖及高鹽飲食，看似十分普遍且無傷大雅，但其實飲酒、不運動等10個原因會加速大腦老化，例如有研究便指捱一晚夜足以令大腦老1年，長遠可提高罹患認知障礙症等神經退行性疾病風險。

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10個傷腦習慣

以下10個傷腦習慣，你有沒有呢？

  • 嗜甜：每日攝取的熱量若超過20%來自高糖加工食物，認知能力衰退速度將會加快近三成。
  • 飲酒：酒精的神經毒性會對大腦白質造成損傷，導致認知功能下降、運動控制、情感處理。
  • 炸物：油炸食物含有大量發炎物質和反式脂肪，可促進大腦中發炎反應，加速認知功能下降，甚至會損害大腦對熱量的調控能力。
  • 重口味：高鹽飲食可通過腸道引發免疫反應，損害大腦的神經血管功能，導致認知能力下降。
  • 捱夜：有研究指只要捱一晚夜，便可能令大腦老1至2年，所以每晚最好在11時前上睡覺，並確保有7至8小時的睡眠。

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捱夜

有研究指只要捱一晚夜，便可能令大腦老1至2年，所以每晚最好在11時前上睡覺，並確保有7至8小時的睡眠。

  • 多吃飯：米飯和白麵等精緻澱粉質屬於高升糖的食物，可能導致胰島素抵抗，進而影響大腦的認知和情緒功能。
  • 常焦慮：長期的心理壓力與認知障礙有一定關係，因為情緒管理對於大腦健康十分重要，保持心情平和，及時緩解壓力，有助減少大腦功能的衰退。
  • 不運動：每天坐著超過10小時的人，失智的風險會上升近一成，每日久坐超過15小時風險更會飆升3倍。
  • 肥胖：肥胖與中年後大腦老化加快有密切關係，甚至有研究指肥胖可能加劇大腦萎縮，引起認知障礙。
  • 少喝水：身體缺水會影響大腦認知功能，尤其容易損及記憶和注意力等短期認知能力。

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