腰圍換算｜正確量法及標準數字　中央肥胖增健康風險（附尺寸對照表）

腰圍是量度健康其中一個很重要的指標，立即與Bowtie 健康資訊團隊了解腰圍的正確量度方法、腰圍尺寸對照、標準腰圍及中央肥胖的健康風險。 如何正確量度腰圍？ 將放於腰間的物件(如錢包或手機)移走 量度位置以最後一條肋骨底部邊緣與髂骨頂部的中間水平線為準 將量尺準確地套於腰部外圍，避免擠壓腹部組織，以厘米作單位記錄 脂肪肝｜7招助你肝臟減肥保健康 腰圍尺寸對照表

腰圍怎樣才算標準？ 女性一般腰圍要維持在80厘米（31.5吋）以下才算標準，而男性則在90厘米（35.5吋）以下，因為超出此腰圍會被視為中央肥胖。 腰圍過粗可能反映中央肥胖 中央肥胖與慢性疾病或損傷風險的關係密切︰ 二型糖尿病 ︰中央肥胖人士患二型糖尿病的風險是一般人的 2.14倍

︰中央肥胖人士患二型糖尿病的風險是一般人的 2.14倍 冠心病 ︰研究顯示，腰圍大於 88厘米與腰圍低於71厘米的女性相比，前者患冠心病的風險是後者的 2.75倍

︰研究顯示，腰圍大於 88厘米與腰圍低於71厘米的女性相比，前者患冠心病的風險是後者的 2.75倍 中風 ︰中央肥胖與中風或短暫缺血性中風的風險有關

︰中央肥胖與中風或短暫缺血性中風的風險有關 癌症 ︰有充分的證據證明中央肥胖會導致大腸癌、子宮內膜癌和胰腺癌

︰有充分的證據證明中央肥胖會導致大腸癌、子宮內膜癌和胰腺癌 非酒精性脂肪肝 ︰中央肥胖人士患非酒精性脂肪肝的風險是一般人的2.34倍

︰中央肥胖人士患非酒精性脂肪肝的風險是一般人的2.34倍 膽囊疾病 ︰腰圍每增加 10 厘米，膽囊疾病的風險便增加 46%

︰腰圍每增加 10 厘米，膽囊疾病的風險便增加 46% 認知障礙症 ︰中年的中央肥胖增加患上認知障礙症的風險

︰中年的中央肥胖增加患上認知障礙症的風險 髖骨骨折︰腰圍每增加10厘米，男性髖骨骨折的風險便增加 57%，而女性則增加 32% 減肥餐單｜足夠蛋白質 睡前2小時禁食等12招懶人瘦身法攤喺度瘦

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