腰痠背痛是肌肉痠痛？還是脊椎神經壓迫造成？醫生教你分辨方法！

隨著年齡的增長，脊椎會漸漸退化，腰痠背痛、肩頸痠痛困擾著許多民眾，也是門診最常見的問題，但民眾常常會將肌肉痠痛和脊椎問題造成的神經壓迫疼痛混淆。

國泰綜合醫院神經外科主治醫生黃志達提到，臨床上遇到的病人，大部分症狀是骨骼肌肉系統造成的問題，但民眾卻容易與「坐骨神經痛」混淆，常聽到病人說「醫生，我有坐骨神經痛」，但其實沒有神經壓迫的問題。

神經壓迫會有「傳導痛」 治療多採保守治療

肌肉痠痛和神經痛有甚麼樣的差別呢？黃志達醫生表示，臨床上如果有嚴重神經壓迫會有「傳導痛」，例如腰椎問題造成神經壓迫，那就會有腰痛合併下肢痠、痛、脹、麻等傳導症狀。

神經壓迫造成的問題，大部分可以藉由藥物、復健、輔具等保守性治療控制症狀，只有小部分民眾需要介入性治療，例如手術治療。黃志達醫生提到，隨著科技進步，各類的脊椎微創手術如雨後春筍般的爆發，因為它具有組織破壞少、住院天數少、術後恢復快，可較快回復日常生活等好處。