腰背痛｜35歲男背痛到不能下床 脊椎微創結合即棄手術工具根治

35歲阿德長期被背痛所苦，不僅影響正常工作，有時甚至痛到無法下床。阿德嘗試各種民俗療法及保守治療但都無法改善症狀，就醫詳細檢查後發現背痛為椎弓解離症併脊椎滑脫，嚴重壓迫脊椎神經所導致，醫師在與阿德討論治療方法後，決定選擇脊椎微創手術併一次性手術工具。術後隔天可著背架下床活動，三天後疼痛指數明顯由9降至1，術後五天出院，一個月後回到原職場(需負重)工作。
脊椎微創手術多元 保留最多正常結構、最小破壞為主軸
奇美醫學中心神經外科暨電腦刀中心主任王哲川說明，脊椎微創手術已成為部分民眾脊椎手術的選擇之一，目前各種脊椎微創手術包括針孔般大小傷口、內視鏡脊椎微創手術、顯微鏡微創手術，以及需較大傷口的椎籠融合骨釘固定的脊椎微創手術。
微創手術在脊椎領域上已發展幾十年，各種術式都有適合的疾病，但目標都是對於組織做最小的破壞達到解決病人病痛的目的。也就是正確的脊椎微創手術觀念不是追求外觀的小傷口，而是追求手術對組織的最小破壞。
脊椎微創一次性手術工具 降感染率、術後疼痛指數更小
王哲川主任指出，脊椎手術併發症之一的感染是每位外科醫師的夢魘，其造成的原因不外乎手術室的無菌技術，病人本身條件(多共病、免疫差)、手術時間長、術後傷口照顧等。因此2020年引進脊椎微創一次性手術工具，提供病人另一個減少感染機率的選擇。
在兩年多25位病人的經驗中，手術部位感染0，術後再手術率0，平均住院日5.7天，平均術前疼痛指數8可降至術後一周小於2，整體手術滿意度高達九成五。
廣泛應用各種脊椎疾病 但非人人都合適
脊椎微創手術目前已是神經外科專科醫師必備的手術技巧，但王哲川主任強調，並非每個病人都適合用微創手術解決病痛，仍須跟你信任的醫師仔細討論。
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