腸胃不適｜壓力大胃痛肚屙？中醫建議疏肝理氣預防腸易激綜合症

情緒是影響身體健康的潛在因素，上班族幾乎常常需要面對壓力，適度壓力是進步的來源，但當身心承受過度的壓力時，所造成身體及情緒反應，最後還是會反擊，就是所謂的「壓力症候群」。中醫師賴睿昕指出，臨床上常見因壓力緊張導致症狀包括胃痛、胃脹、腹瀉等消化道疾患，就是西醫所謂的腸易激綜合症。長期緊張壓力過大伴隨的症狀就是頸肩僵痛，這是由上半身肌肉長久以來處於過緊狀態，難以放鬆所導致，也會影響人體消化內分泌系統。

長期緊繃壓力大 易造成氣滯血瘀、肝氣鬱結

中醫認為「肝屬木，主疏泄」、「脾屬土，主運化」，如果肝的疏泄功能出現障礙，則會引起情緒、精神壓力上的異常，導致自律神經的錯亂。賴睿昕中醫師說明，按照五行理論，肝木克脾土造成「肝脾不和」的現象時，就會出現消化道失常症狀。當腸子蠕動發生改變，活動力增加時就會造成腹瀉，上班族壓力累積從壓力荷爾蒙的觀點看來更是一目了然：過度製造壓力荷爾蒙對於人體就是毒素，壓力毒殘留體內是有害的，首當其衝的就是胃腸系統，長時間處在壓力與精神緊張的狀況，容易造成氣滯血瘀、肝氣鬱結的情形。中醫處理的方式就是疏肝行氣、活血化瘀，更嚴重則要芳香開竅，鎮靜安神。