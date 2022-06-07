腹痛｜小毛病勿忽視 小心神經內分泌腫瘤

小毛病勿忽視 小心神經內分泌腫瘤

腹痛、腹瀉、胃潰瘍，看似很普遍的小問題，大部分人或不以為然，但這些亦有可能是胃腸胰神經內分泌腫瘤的徵狀。神經內分泌腫瘤(NET)在過去30年間發病率上升了5倍，亦是消化系統中第二常見的腫瘤，公眾宜多加認識以免延誤診治。 內科腫瘤科專科醫生陳林表示，NET源於人體內分泌系統的神經內分泌細胞，專門分泌荷爾蒙，控制多個身體機能。這種細胞遍布全身，所以不同部位也可出現NET，而就香港的情況，較常於直腸(42%)或胰腺(24%)發病。

症狀多變 NET可分為功能性和非功能性兩類。外科專科醫生廖玉華解釋，「前者症狀視乎NET出現於哪些器官。如於消化系統，或影響升糖素/胰島素而引發高/低血糖症；影響胃泌素的話可致消化性胃潰瘍；影響血管活性腸肽或有腹瀉、電解質不平衡症狀。如發生於呼吸系統，或有呼吸困難、氣喘等問題；若於心血管系統，則導致潮紅、心跳變快或變慢、血壓低的情況；當腫瘤漸漸變大，亦可壓迫附近組織而腹痛、背痛等。」非功能性NET則沒有症狀或非常輕微，往往5至7年後才有體重下降、出血和腹痛等問題，但腫瘤或已擴散。 跨專科診斷 由於症狀多變而且缺乏獨特性，檢查、確診及治療NET往往需要跨專科討論，包括腫瘤科、外科、內分泌科等。廖玉華指出，「如果手術可完全切除NET，能夠達到根治效果，但未能切除或只可局部切除的話，就要考慮藥物治療或再加上放射治療控制病情。」陳林續指，「現時一線治療可以使用體抑素類似物或者標靶藥物，前者可改善荷爾蒙過度分泌而引起的症狀，延緩腫瘤生長；後者則能延長無惡化存活期。如果治療反應欠佳，而腫瘤細胞表面有生長抑素受體，可以考慮標靶放射性核素治療(PRRT)。」