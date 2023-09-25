腹股溝疼痛以為結石 竟是椎間盤突出

57歲詹先生有尿路結石病史，他去年底左側輸尿管結石，在某醫學中心進行體外碎石後，左腹下方至腹股溝卻持續悶痛，也會麻麻的，有時候像是電流流過的感覺。他一直以為是結石問題，再到泌尿科看診，服藥沒太大改善，直到轉到神經外科再檢查，結果竟是靠近胸椎的椎間盤突出，痛點和病灶位置明顯不同。

椎間盤突出 痛在腹股溝較少見 彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康表示，在臨床上，高達九成的椎間盤突出發生在腰椎第四節及第五節，或則是腰椎第五節及薦椎第一節，因為這兩節會承受身體最多的壓力，這裡的脊神經反射區擴及臀部，甚至從大腿伸延至小腿、足底、甚至腳趾，這是一般人的認知，而詹先生的椎間盤突出位置比較少見，因而造成不像一般常見的症狀。

腹股溝疼痛 常見這些原因造成 賴肇康表示，腹股溝疼痛最常見的是骨盆髖關節磨損或外傷引起，其他如腹股溝淋巴結炎、腹股溝疝氣、精索靜脈曲張、骨骼肌肉疾病也會，尿路結石也可能，如本起個案的高腰處椎間盤突出也是有可能，有時候需要多科診斷，詹先生的個案即是由泌尿科轉介到神經外科。