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健康
2023-09-25 18:30:02

腹股溝疼痛以為結石 竟是椎間盤突出

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腹股溝疼痛最常見的是骨盆髖關節磨損或外傷引起，其他如腹股溝淋巴結炎、腹股溝疝氣、精索靜脈曲張、骨骼肌肉疾病也會，尿路結石也可能。

腹股溝疼痛最常見的是骨盆髖關節磨損或外傷引起，其他如腹股溝淋巴結炎、腹股溝疝氣、精索靜脈曲張、骨骼肌肉疾病也會，尿路結石也可能。

57歲詹先生有尿路結石病史，他去年底左側輸尿管結石，在某醫學中心進行體外碎石後，左腹下方至腹股溝卻持續悶痛，也會麻麻的，有時候像是電流流過的感覺。他一直以為是結石問題，再到泌尿科看診，服藥沒太大改善，直到轉到神經外科再檢查，結果竟是靠近胸椎的椎間盤突出，痛點和病灶位置明顯不同。

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椎間盤突出 痛在腹股溝較少見

彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康表示，在臨床上，高達九成的椎間盤突出發生在腰椎第四節及第五節，或則是腰椎第五節及薦椎第一節，因為這兩節會承受身體最多的壓力，這裡的脊神經反射區擴及臀部，甚至從大腿伸延至小腿、足底、甚至腳趾，這是一般人的認知，而詹先生的椎間盤突出位置比較少見，因而造成不像一般常見的症狀。

椎間盤突出

臨床上，高達九成的椎間盤突出發生在腰椎第四節及第五節，或則是腰椎第五節及薦椎第一節，因為這兩節會承受身體最多的壓力。

腹股溝疼痛 常見這些原因造成

賴肇康表示，腹股溝疼痛最常見的是骨盆髖關節磨損或外傷引起，其他如腹股溝淋巴結炎、腹股溝疝氣、精索靜脈曲張、骨骼肌肉疾病也會，尿路結石也可能，如本起個案的高腰處椎間盤突出也是有可能，有時候需要多科診斷，詹先生的個案即是由泌尿科轉介到神經外科。

尿路結石

詹先生有尿路結石病史，當左腹下方至腹股溝卻持續悶痛，讓他以為是結石問題。

預防椎間盤突出 日常活動應注意

賴肇康提醒，椎間盤突出的原因來自於退化、運動傷害、姿勢不良等，在生活中盡量維持正確的姿勢，譬如說站立時背部挺直，搬低處的東西時要「反直覺」，要先蹲下去再搬，不要很直覺的就彎腰搬，也要避免久坐、久站，避免趴睡，不要當低頭族等。

另外，身體太重會讓脊椎壓力增加，所以控制體重是很重要的，平時多做伸展運動也有幫助，譬如說游泳、吊單槓等。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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