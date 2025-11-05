臉紅紅 眼皮發紫恐患癌 醫生揭6大皮膚變化藏患癌警號

皮膚出現變化可能是癌症的警號？有醫生指出，一旦皮膚出現變化，有可能是身體發出的健康警號。例如出現臉紅及眼皮發紫就有可能與皮肌炎有關，通常會出現在卵巢癌、肺癌或乳癌患者身上。醫生指出，當皮膚出現6大變化，有可能藏有各種患癌警號。
6大皮膚變化藏患癌警號
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，每日對著鏡子，洗臉、塗抹護膚品，但卻很少人會深入觀察皮膚所傳達的信息。皮膚作為人體最大的器官，並不止是外部防護層，更是一面反映內部健康狀況的鏡子。當身體出現異常時，皮膚往往是首個發出警告的部位。以下是幾種重要的皮膚變化，可能暗示潛在的癌症風險：
1. 突然出現黑色厚皮
- 如果脖子、腋下或手肘突然變得粗糙且呈深色的皮，則是黑棘皮症。有時可能會出現在肥胖或糖尿病的人身上，原因是胰島素阻抗的症狀，但如果這個現象發生得很快、範圍很大，甚至蔓延到手掌或嘴角，就可能是胃癌或胰臟癌的早期徵兆。
2. 臉部潮紅、眼瞼紫色、肌肉無力
- 上眼瞼腫脹、關節紅腫脫皮、肌肉乏力、手關節發紅並脫皮，可能與皮肌炎有關，這種情況常見於卵巢癌、肺癌或乳癌患者。而出現的原因是免疫系統被腫瘤開啟後的反應。
3. 嘴角潰爛、腹部紅疹
- 若嘴角反覆潰爛，並伴隨腹部紅疹、體重驟降且血糖偏高，可能是罕見的胰島α細胞瘤的表現，腫瘤會令皮膚出現「壞死性遊走性紅斑」。
4. 指甲變化為「杵狀指」
- 如果手指末端變圓、指甲下彎，根部不見。這種情況稱為杵狀指，常見於肺癌、心臟病或肝硬化患者。若出現咳嗽、胸痛、體重驟降就應進行胸部X光檢查。
5. 皮膚變厚、手腳粗糙
- 若手腳皮膚變厚、脫皮且指甲變形，且使用護膚品無效，可能是Bazex症候群，與上呼吸道或食道癌有關。
6. 肚臍出現硬硬塊
- 如果肚臍周圍出現無痛的小結節，這可能是癌症轉移的跡象，醫學上稱為「聖瑪麗修女結節」，常見於胃癌、大腸癌或卵巢癌。
4情況須及時求醫
黃醫生指，當皮膚變化時，若出現以下情況，請儘速就醫：
- 使用藥物無效，反而擴大
- 在數周內變硬、厚或擴散
- 體重明顯減輕、食慾不振、容易疲倦
- 皮膚顏色或質地顯著改變
黃醫生提醒，皮膚的變化是身體發出的求救信號。若發現異常，請勿忽視，及早進行專業檢查可及時發現潛在的健康問題。請記住，皮膚的變化是不言而喻的，有時一個微小的紅疹可能是身體的最後警告。