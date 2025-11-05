臉紅紅 眼皮發紫恐患癌 醫生揭6大皮膚變化藏患癌警號

用茶包飲茶=塑膠微粒飲落肚 恐增腦退化風險 營養師教3招降低風險

皮膚出現變化可能是癌症的警號？有醫生指出，一旦皮膚出現變化，有可能是身體發出的健康警號。例如出現臉紅及眼皮發紫就有可能與皮肌炎有關，通常會出現在卵巢癌、肺癌或乳癌患者身上。醫生指出，當皮膚出現6大變化，有可能藏有各種患癌警號。

6大皮膚變化藏患癌警號 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，每日對著鏡子，洗臉、塗抹護膚品，但卻很少人會深入觀察皮膚所傳達的信息。皮膚作為人體最大的器官，並不止是外部防護層，更是一面反映內部健康狀況的鏡子。當身體出現異常時，皮膚往往是首個發出警告的部位。以下是幾種重要的皮膚變化，可能暗示潛在的癌症風險： 1. 突然出現黑色厚皮 如果脖子、腋下或手肘突然變得粗糙且呈深色的皮，則是黑棘皮症。有時可能會出現在肥胖或糖尿病的人身上，原因是胰島素阻抗的症狀，但如果這個現象發生得很快、範圍很大，甚至蔓延到手掌或嘴角，就可能是胃癌或胰臟癌的早期徵兆。 2. 臉部潮紅、眼瞼紫色、肌肉無力 上眼瞼腫脹、關節紅腫脫皮、肌肉乏力、手關節發紅並脫皮，可能與皮肌炎有關，這種情況常見於卵巢癌、肺癌或乳癌患者。而出現的原因是免疫系統被腫瘤開啟後的反應。 3. 嘴角潰爛、腹部紅疹 若嘴角反覆潰爛，並伴隨腹部紅疹、體重驟降且血糖偏高，可能是罕見的胰島α細胞瘤的表現，腫瘤會令皮膚出現「壞死性遊走性紅斑」。 4. 指甲變化為「杵狀指」 如果手指末端變圓、指甲下彎，根部不見。這種情況稱為杵狀指，常見於肺癌、心臟病或肝硬化患者。若出現咳嗽、胸痛、體重驟降就應進行胸部X光檢查。 5. 皮膚變厚、手腳粗糙 若手腳皮膚變厚、脫皮且指甲變形，且使用護膚品無效，可能是Bazex症候群，與上呼吸道或食道癌有關。 6. 肚臍出現硬硬塊 如果肚臍周圍出現無痛的小結節，這可能是癌症轉移的跡象，醫學上稱為「聖瑪麗修女結節」，常見於胃癌、大腸癌或卵巢癌。