英研究：食太多代糖反致糖尿病

為了保持身材，不少人都害怕食糖，有人因此以代糖取代糖分，低熱量但又有甜味，非常划算！但是，其實看似健康的代糖，可能反而是大家患上糖尿病的兇手！

熱量低=好？ 代糖泛指多種人工合成的甜味劑，最常見的包括有阿斯巴甜(Aspartame)、三氯蔗糖(Sucralose)、糖精(Saccharin)等，它們的甜度比蔗糖高十至百倍，但熱量則更低，因此在食品中加入代糖就可以很多熱量獲得真糖一樣的甜度。 但是英國過去一項研究指出， 進食過多代糖反對而可能改變腸道微生態，導致血糖水平升高。

血糖水平最高 研究員將老鼠分為三組，分別餵食代糖(包括阿斯巴甜、三氯蔗糖和糖精)、真糖(葡萄糖和蔗糖)和清水。結果發現，代糖組的老鼠血糖水平最高，亦出現糖尿病的先兆「葡萄糖耐受不良」的反應。 另外，研究員亦以問卷訪問381位非糖尿病患者的的飲食習慣，發現食得代糖愈多，空腹血糖、肝酵素反而更高，亦更易有肥胖風險。

選擇無糖飲品更好！ 事實證明，代糖可降低人體吸收的熱量而達到瘦身效果，但如果盲目追捧，過量吸收代糖，則可能會得不償失，物極必反。 想維持身材，除了以代糖代糖，也可以試試不同的無糖飲品，咁就可以飲得開心而且放心！