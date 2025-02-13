荷爾蒙失調原因、症狀及解決方法懶人包 壓力大睡眠不足都有機會引致

荷爾蒙失調經常跟更年期女士扯上關係，但其實不論男女進入更年期時，都有機會出現荷爾蒙失調！由於都巿人經常熬夜、長期處於壓力下、飲食不定時、缺乏運動等等，都非常影響體內的荷爾蒙分泌，令荷爾蒙失調更趨年輕化！到底荷爾蒙有甚麼功用？為甚麼會出現荷爾蒙失調？而荷爾蒙失調又會為身體帶來甚麼影響？今次Bowtie團隊就為大家一一解答！

甚麼是荷爾蒙？ 荷爾蒙（又稱為激素）是負責傳遞各器官之間訊息的一種化學物質，由內分泌腺所製造。 「內分泌系統」指的就是分泌荷爾蒙至血液循環中的器官，體內會製造荷爾蒙的腺體器官包括：下視丘、腦下垂體、甲狀腺、副甲狀腺、腎上腺、性腺（卵巢、睪丸）以及胰臟中的胰島；一種腺體可能不只分泌 1 種荷爾蒙，例如腎上腺可以同時分泌皮質醇、醛固酮和微量雄性素等 3 種荷爾蒙。 荷爾蒙會掌管身體的甚麼功能？ 荷爾蒙會隨著血液流動至身體各處，因此廣泛地掌管著身體各部分，從皮膚、毛髮到心臟血管、腦部、腸道、骨頭等，都受到荷爾蒙的調節。而不同荷爾蒙之間也會互相影響，形成一個錯綜複雜的網絡來維持身體機能的穩定。

荷爾蒙失調的定義 當體內的內分泌系統出現紊亂，某種荷爾蒙水平出現異常（過多或過少），就會造成內分泌失調，亦隨之會出現各種症狀。由於荷爾蒙是由內分泌系統裡分泌出來，因此荷爾蒙失調亦等同內分泌失調。 誰最常患上荷爾蒙失調？ 踏入更年期的女性較常出現荷爾蒙失調的症狀；但男性也一樣有機會出現荷爾蒙失調，而且由於現代人的不良生活習慣，荷爾蒙失調更有年輕化的趨勢。 荷爾蒙失調原因 內分泌是一個複雜的系統，受很多因素的影響，都可能影響到體內荷爾蒙，打亂原本順暢的溝通運作，引起内分泌失調： 環境毒素

情緒壓力

缺乏營養

疾病

年齡增長

生活壓力大及精神長期繃緊

睡眠不足

飲食營養不均衡

錯誤的減肥節食 荷爾蒙失調的症狀

荷爾蒙失調會對身體做成甚麼影響？ 荷爾蒙失調會引起身體不同方面的徵狀及疾病，例如多囊卵巢綜合症患者，由於長期沒有排卵、經期不規律，子宮內膜長時間被雌性激素刺激，會造成子宮內膜的增生及子宮內膜癌的風險。此外，多囊卵巢綜合症婦女因為有胰島素抗性的關係，有較高機率發展成第二型的糖尿病，患高血壓、高血脂肪及冠心病的發病率亦比正常人高。 另外，腎上腺會分泌腎上腺素、正腎上腺素、皮質醇等等的荷爾蒙，如分泌太高可致心跳加快、高血壓、高血脂、高血糖等慢性疾病。 至於缺乏雌激素，則會有更年期問題，卵巢容易早衰，引起骨質疏鬆、不孕問題。

荷爾蒙失調治療方法 荷爾蒙失調症狀輕微者可從食物中攝取荷爾蒙 (如從豆類製品中攝取大豆的異黃酮)、補充鈣質及進行規律性的運動，以改善情況。 若出現嚴重的荷爾蒙失調症狀，女士可採用女性荷爾蒙補充療法；而想要改善男性更年期症狀，男士亦可以補充男性荷爾蒙來加以治療，不過對於罹患攝護腺癌或攝護腺特異性 (PSA) 偏高、攝護腺肥大、肝功能不佳者最好避免。 荷爾蒙補充療法應該先由醫生對患者作出個人化評估，再向患者講解療法風險。患者切勿自行購買藥物服用；而且治療時間最好不要超過五年，以將其副作用及可能致癌的疑慮降到最低。 本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載