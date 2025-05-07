落雨膝頭痛原因係乜？關節痛準過天文台

不少關節病或曾受傷的患者，都覺得自己是天文台，因為每逢翻風落雨或打風時，膝頭等關節便會抽痛或痠痛不適。雖然暫時未有研究找出兩者的關係，但就可能與兩大原因有關。

落雨或天氣轉冷時，身體為了保暖，便會減少對四肢及表皮等周邊血液循環，但身體肌肉需要充足的血液到才能應付各種動作，故此當血流減少就似肌肉熱身不足，如平時般郁動身體亦會令身體受不了，所以便痛起來。

濕冷的天氣本來就容易引起敏感發作，若加上空氣質素欠佳，就可能刺激身體身體免疫反應，於是產生不明的痛楚。

保暖熱敷緩減不適

這些情況不止見於長者，就算是韌帶受傷或骨折病人，都會在轉天氣時周身痛。如果你也是如此，就可以採取兩個措施應對。第一是避免會痛的部位受冷，例如膝蓋會痛就不要穿短褲或短裙，亦要穿夠衣服為身體保暖。第二是痛楚出現時熱敷患處，從而增加血液循環，減輕痛楚不適。

不過，假若關節患處有紅腫熱的情況就不能熱敷，可能是有受傷或發炎，宜盡早求醫找出病因。