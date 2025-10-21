薯仔禁忌｜小心中毒！連皮食、發芽都有風險？

配糖生物鹼 薯仔的植株會自然產生多種配糖生物鹼，主要為α-茄鹼與α-卡茄鹼，佔總數的95%，以花和芽的含量最高，塊莖的含量最低。配糖生物鹼主要集中在薯皮下只有1.5毫米薄的一層，所以我們在食薯仔前，只要削去外皮就可。

攝入過量對人體有害？ 但是如果薯仔貯存不當，長時間受到光照，就可能導致表皮變綠和產生配糖生物鹼，令薯仔內的配糖生物鹼含量有所增加，一旦我們進食薯仔時攝入過量的配糖生物鹼就會對人體有害。

購買薯仔注意事項 1. 避免貯存太多薯仔 2. 薯仔應放在陰涼乾爽的地方 3. 烹煮前先削皮 4. 切走薯仔有損傷、腐爛、發綠及發芽的地方 5. 如薯仔苦味或令口腔有灼熱感，應立即停止食用 夏天食譜｜5款番茄食譜開胃菜教學 解決天氣熱無食慾