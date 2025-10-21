薯仔禁忌｜小心中毒！連皮食、發芽都有風險？

日本東京曾發生一宗學童進食薯仔後食物中毒的事件，幸而只屬輕症。薯仔植株會產生配糖生物鹼，並以花和芽最多，一旦貯存不當，就可能出現配糖生物鹼，攝入過量的配糖生物鹼可能會出現噁心、嘔吐、胃痙攣、腹痛和腹瀉等症狀。
配糖生物鹼
薯仔的植株會自然產生多種配糖生物鹼，主要為α-茄鹼與α-卡茄鹼，佔總數的95%，以花和芽的含量最高，塊莖的含量最低。配糖生物鹼主要集中在薯皮下只有1.5毫米薄的一層，所以我們在食薯仔前，只要削去外皮就可。
攝入過量對人體有害？
但是如果薯仔貯存不當，長時間受到光照，就可能導致表皮變綠和產生配糖生物鹼，令薯仔內的配糖生物鹼含量有所增加，一旦我們進食薯仔時攝入過量的配糖生物鹼就會對人體有害。
薯仔中毒症狀包括嘔吐
急性症狀一般於食後30分鐘至12小時出現，包括噁心、嘔吐、胃痙攣、腹痛和腹瀉等，嚴重者更會出現多項神經系統病徵，包括嗜睡、煩躁、顫抖、神志不清、乏力和視力模糊，但不會有致命的風險。
日本料理食譜｜ 肥牛滑蛋丼/溫泉蛋牛扒丼等5款日式和風丼飯教學 在家自製日式兩餸飯！
購買薯仔注意事項
1. 避免貯存太多薯仔
2. 薯仔應放在陰涼乾爽的地方
3. 烹煮前先削皮
4. 切走薯仔有損傷、腐爛、發綠及發芽的地方
5. 如薯仔苦味或令口腔有灼熱感，應立即停止食用