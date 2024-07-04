蜜蜂針到點算？點分蜜蜂和胡蜂？（附蜂螫處理4步驟）

介紹過夏天常見的昆蟲，以及不幸被牠們叮螫的身體反應與應急處理方法。今次來到同樣家聞風喪膽的「蜂螫」。大家也曾試過在行山或郊遊遇上蜜蜂或胡蜂，而蜜蜂針到點算？點分蜜蜂和胡蜂？

除非蜂巢被攻擊，基本上蜜蜂（英文︰bee）不會貿然襲擊人類，因為一旦蜜蜂用尾部針刺，拔出時蜜蜂會連同內臟扯出而亡；反而胡蜂（英文︰wasp）的尾針能夠伸縮自如，原則上能重覆攻擊，侵略性較強，只要在胡蜂方圓5米的警戒範圍，或是誤觸胡蜂巢，就會立即展開攻擊。有統計指每30個被蜂螫的人，就有一個出現嚴重過敏反應，危及生命！